Дептранс в очередной раз поиздевался над владельцами эвакуированных авто

– Папа, папа! А давай опять припаркуем машину так,чтобы ее на штрафстоянку увезли! — ноет малыш в салоне машины…

Представили эту бредовую картину? А между тем, именно такая участь может в ближайшие дни ожидать сотни московских родителей. И все благодаря гениальному (без шуток и кавычек, заметьте!) маркетинговому ходу столичного Дептранса. Безвестный для широкой публики гений продаж из недр этого ведомства додумался организовать в День защиты детей мощнейшую промо-акцию для всех автовладельцев, чьи машины утащил на штрафстоянку «зеленый эвакуатор».

1 июня все водители, которые придут на спецстоянку с детьми, получат в подарок раскраски от «Московского паркинга» — такой анонс акции опубликован в официальном телеграм-канале Дептранса столицы. Видимо, «работники паркона и зеленого подъемника» на полном серьезе считают, что любой нормальный родитель, отправляясь за машиной, которую умыкнули на штрафстоянку в глубину промзоны, куда ни один общественный транспорт не ходит, обязательно возьмет с собой в это путешествие ребенка.

Исключительно, чтобы развлечь чадо! Это же такое зрелищное, увлекательное, а главное — веселое занятие: оформлять репатриацию своего обмотанного лентой авто из цепких лап эвакуаторщиков, не правда ли?