Дептранс в очередной раз поиздевался над владельцами эвакуированных авто

– Папа, папа! А давай опять припаркуем машину так,чтобы ее на штрафстоянку увезли! — ноет малыш в салоне машины…
Представили эту бредовую картину? А между тем, именно такая участь может в ближайшие дни ожидать сотни московских родителей. И все благодаря гениальному (без шуток и кавычек, заметьте!) маркетинговому ходу столичного Дептранса. Безвестный для широкой публики гений продаж из недр этого ведомства додумался организовать в День защиты детей мощнейшую промо-акцию для всех автовладельцев, чьи машины утащил на штрафстоянку «зеленый эвакуатор».
1 июня все водители, которые придут на спецстоянку с детьми, получат в подарок раскраски от «Московского паркинга» — такой анонс акции опубликован в официальном телеграм-канале Дептранса столицы. Видимо, «работники паркона и зеленого подъемника» на полном серьезе считают, что любой нормальный родитель, отправляясь за машиной, которую умыкнули на штрафстоянку в глубину промзоны, куда ни один общественный транспорт не ходит, обязательно возьмет с собой в это путешествие ребенка.
Исключительно, чтобы развлечь чадо! Это же такое зрелищное, увлекательное, а главное — веселое занятие: оформлять репатриацию своего обмотанного лентой авто из цепких лап эвакуаторщиков, не правда ли?
Платить тысячи рублей за «услугу», которую не заказывал, общаясь с сидящими в своих стеклянных будках лицами системы «вахтер» — это ж такое счастье. Тем временем твой ребенок будет малевать цветным карандашом в специально изданной(!) книжке-раскраске по силуэту эвакуатора. А потом наверняка попросит прочитать ему стишок под этой картинкой:
В городе есть дорожный куратор.
Отважный и сильный эвакуатор.
Он проверяет порядок на улицах,
Следит за тем, как машины паркуются.
Главное при этом, чтобы отпрыск не видел выражение вашего лица во время декламации. Ведь чадо может и не оценить сопутствующей мимики и скрежета зубовного со стороны родителя… В общем, все в системе Моспаркинга как всегда, все «для людей». И так тебе мерзко из-за того, что у тебя машину фактически умыкнули и взяли в заложники (при этом часто — без всяких оснований), так еще и поиздевались изощренно и всласть — использовав для этого твоего же собственного ребенка. А что, им можно: на дворе День защиты детей, все таки…
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