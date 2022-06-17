Литовцам все сложнее заправляться дешевым белорусским топливом

Фото: Белоруснефть.
В республику Беларусь хлынул поток гостей из соседней Литвы: с начала года литовско-белорусскую границу пересекло 124 тысяч граждан прибалтийской страны, что вчетверо больше прошлогоднего показателя. Большинство путешественников не скрывает, что едет за дешевым топливом, сигаретами и продуктами.
Алексей Кованов

В итоге, литовская таможня считает, что такие «гастроли» подрывают экономику страны: некоторые, как считают таможенники, несознательные граждане ездят в Белоруссию почти каждую неделю, чтобы заправить свои машины и купить дешевых продуктов.

- Со своей стороны мы должны оценить потенциальные риски и опасности нелегального бизнеса, — заявил глава Таможенного департамента Литвы Дарюс Жвиронас.

По словам г-на Жвироноса, в ближайших планах тамошних властей — ужесточить контроль за лицами и транспортными средствами, которые часто пересекают внешнюю границу.

В свою очередь, белорусский Госпогранкомитет предполагает, что Литва будет намеренно создавать очереди на границе, дабы народные «шоп-туры» стали менее привлекательными.

Для справки отметим, что если в Литве литр «девяносто пятого» стоит 2 евро 18 центов, то в Белоруссии заправиться бензином можно по 86 центов.

Кстати, заправиться недорогим топливом могут не все гости Синеокой, например, европейских дальнобойщиков заставляют «заливаться» баснословно дорогой соляркой.

бензин, цены на топливо, кризис, дизельное топливо, украина, санкции
17 июня 2022
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