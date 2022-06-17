Литовцам все сложнее заправляться дешевым белорусским топливом

В итоге, литовская таможня считает, что такие «гастроли» подрывают экономику страны: некоторые, как считают таможенники, несознательные граждане ездят в Белоруссию почти каждую неделю, чтобы заправить свои машины и купить дешевых продуктов.

- Со своей стороны мы должны оценить потенциальные риски и опасности нелегального бизнеса, — заявил глава Таможенного департамента Литвы Дарюс Жвиронас.

По словам г-на Жвироноса, в ближайших планах тамошних властей — ужесточить контроль за лицами и транспортными средствами, которые часто пересекают внешнюю границу.

В свою очередь, белорусский Госпогранкомитет предполагает, что Литва будет намеренно создавать очереди на границе, дабы народные «шоп-туры» стали менее привлекательными.

Для справки отметим, что если в Литве литр «девяносто пятого» стоит 2 евро 18 центов, то в Белоруссии заправиться бензином можно по 86 центов.

Кстати, заправиться недорогим топливом могут не все гости Синеокой, например, европейских дальнобойщиков заставляют «заливаться» баснословно дорогой соляркой.