АВТОВАЗ построит новую модель из LADA Vesta

АВТОВАЗ начинает разработку новой автомобильной платформы — с таким заявлением выступил глава предприятия Максим Соколов. При этом, по мнению недавно назначенного управленца, на создание свежей архитектуры уйдет 3—4 года.

— Разработка платформ — дело небыстрое, хотелось бы сделать завтра или послезавтра, но на это уйдут годы, — отметил президент АВТОВАЗа.

В основу грядущей новинки ляжет LADA Vesta. Однако руководство автогиганта планирует не просто улучшить имеющуюся модель, а подготовить новые двигатели и выпустить собственный «автомат». В этом году «АвтоВАЗ» планирует направить на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы один миллиард рублей. Часть средств пойдет на формирование концепции будущей платформы. Президент компании на выходе ожидает высоколокализованный автомобиль, для производства которого придется создать целый кластер производителей автокомпонентов.

Кстати, с того момента, как группа Renault вышла из состава владельцев АВТОВАЗа, оставалось неясными, может ли автогигант использовать платформы из ассортимента французской компании. Портал «АвтоВзгляд» нашел ответ на этот вопрос.