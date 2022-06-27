У россиян начали массово разбирать и воровать целые гаражи

Управление МВД по Владимирской области приводит пример, когда охотник за металлом приметил битумный котел весом более тонны, что раполагался на территории одного из гаражных кооперативов города Ковров. Недолго думая, воришка пригнал грузовик, оборудованный манипулятором, и вывез находку в ближай пункт приема лома.

Через день решил злоумышленник закрепить успех, вывезя из ГСК уже целый металлический гараж. Притом скупщики металлолома снова без лишних вопросов приняли крупногабаритный груз, выплатив жулику полагающуюся наличность.

Когда делом занялась полиция, владельцу гаража вернули только некую «часть похищенного имущества» (какую — не уточняется). А любителя легкой наживы теперь ждет суд: в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».

И это — отнюдь не единичный случай! В Самарской области ворам приглянулись добротные стальные ворота, которые они без сомнений срезали и увезли. А в Пензенской области помимо ворот лихие люди заодно прихватили и… крышу из металла. По гаражным кооперативам активно шастают и в столичном регионе.

Кстати, продолжая тему жуликов и воров. Методы сравнительно честного отъема денег у автомобилистов махинаторами от «авторемонта», как показывает опыт, с годами принципиально не меняются. Но зато совершенствуется форма психологического воздействия на жертв. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает об одной из «новинок» подобного толка.