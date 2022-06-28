На трассе М11 почтили память погибших героев Великой Отечественной войны

В церемонии возложения венков к памятнику «Погибшим при защите Отечества» на трассе М11 «Нева» приняли участие председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, заместитель губернатора Новгородской области Андрей Данилов и врио заместителя командующего войсками Западного военного округа по военно-политической работе подполковник Виталий Янковец.

Они не только почтили память героев, но и анонсировали планы по развитию мемориального комплекса. Так, в обозримом будущем возле памятника появится бесплатный музей, посвященный подвигу 2-й ударной армии. Посетители смогут увидеть артефакты, найденные в ходе подготовки к строительству трассы М−11 «Нева». Расширят и саму площадку: на ней построят многофункциональную зону с АЗС и кафе.

Как ожидается, эскизы второй очереди мемориала и МФЗ будут утверждены к осени. До конца этого же года начнется реализация проекта.

— Этот мемориал нужен не только близким и родным бойцов, которые полегли здесь, но, самое главное, этот памятник нужен и нам с вами. Чтобы такого больше не случалось, как можно больше людей должны быть причастны к увековечению памяти бойцов и воспитанию молодых людей с уважением к русской истории, памяти о наших предках, — подчеркнул председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.