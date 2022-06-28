На трассе М11 почтили память погибших героев Великой Отечественной войны

Фото: ГК Автодор
Войска 2-й ударной армии, находившиеся в окружении с марта по конец июня 1942 года, не прекращали вести ожесточенные бои, тем самым сдерживая врага на юго-восточном направлении. С трагического события, когда кольцо замкнулось, прошло ровно 80 лет. И в канун годовщины память погибших солдат, ставших настоящими героями, почтили у мемориала на 563-м км трассы М11 «Нева».
Кристина Извекова

В церемонии возложения венков к памятнику «Погибшим при защите Отечества» на трассе М11 «Нева» приняли участие председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, заместитель губернатора Новгородской области Андрей Данилов и врио заместителя командующего войсками Западного военного округа по военно-политической работе подполковник Виталий Янковец.

Они не только почтили память героев, но и анонсировали планы по развитию мемориального комплекса. Так, в обозримом будущем возле памятника появится бесплатный музей, посвященный подвигу 2-й ударной армии. Посетители смогут увидеть артефакты, найденные в ходе подготовки к строительству трассы М−11 «Нева». Расширят и саму площадку: на ней построят многофункциональную зону с АЗС и кафе.

Как ожидается, эскизы второй очереди мемориала и МФЗ будут утверждены к осени. До конца этого же года начнется реализация проекта.

— Этот мемориал нужен не только близким и родным бойцов, которые полегли здесь, но, самое главное, этот памятник нужен и нам с вами. Чтобы такого больше не случалось, как можно больше людей должны быть причастны к увековечению памяти бойцов и воспитанию молодых людей с уважением к русской истории, памяти о наших предках, — подчеркнул председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

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28 июня 2022
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