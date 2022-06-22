«Автодор» держит марку: память воинов-дорожников почтили необычным способом

— Двадцать лет назад дорожники выбрали место, сделали эскиз, воздвигли замечательный памятник. Это самый главный дорожный памятник страны, — отметил на торжественной церемонии председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Подвиг воинов-дорожников, отважно сражавшихся за Победу в Великой Отечественной войне, отныне отражен не только в бронзовой скульптуре, но и на юбилейной почтовой марке, выпущенной по инициативе госкомпании «Автодор». Причем приобрести ее в почтовых отделениях страны могут как филателисты, так и все желающие: цена вопроса — 40 рублей.

Добавим, что это — не первая марка, изготовленная с подачи госкомпании. В прошлом году в день 80-летия начала Великой Отечественной войны в продажу поступила особая серия почтовых наклеек с изображением памятника «Погибшим при защите Отечества», установленного на 563-м километре автодороги М11 «Нева».