Как гарантированно защитить себя от мошенников при покупке ОСАГО

Казалось бы, о страховых мошенниках, «зарабатывающих» на автовладельцах космические суммы, всем давно известно. И, тем не менее, их «бизнес» процветает, а все потому, что клиенты, несмотря на бесчисленное множество предупреждений, все равно находятся. И особенно сейчас, когда вопрос экономии кровно нажитых в условиях кризиса — подскочивших цен на все и вся, повальных увольнений — стоит очень остро.
Что же такое поддельный полис ОСАГО? Многие водители ошибочно полагают, что «левый» документ может представлять собой исключительно напечатанную на простом принтере бумажку. На самом же деле, как порталу «АвтоВзгляд» объяснили представители информационного проекта «Страхование: Общественная экспертиза», фиктивная «автогражданка» порой выглядит очень даже презентабельно: с водяными знаками и печатями.
Мошенники ведь тоже становятся умнее и изобретательнее. Они зачастую, прикидываясь агентами, оформляют реальный полис у страховой компании, а потом делают несколько сотен, а то и тысяч копий. Далее — вносят данные клиента, который, разумеется, ничего не заподозрит. И будет спать спокойно до тех пор, пока не станет виновником аварии или не попадется бдительному гаишнику, решившему «пробить» его «автогражданку» по базе.
И это — далеко не единственная схема «развода» доверчивых граждан.
Так, совсем недавно столичные правоохранители задержали преступную группировку, помышлявшую реализацией поддельных полисов ОСАГО, прикидываясь представителями крупных страховых компаний. Ряд технических средств и «левые» штампы позволяли им изготавливать почти настоящие документы, которые распространялись среди водителей из Москвы, Подмосковья и Ярославской области.
А сколько аферистов работает в Сети! Только лишь за первые девять месяцев прошлого года специалисты «Лаборатории Касперского» выявили 56 фишинговых страничек, в названии которых фигурировало слово «osago». А ведь виртуальные мошенники куда опаснее. Мало того, что они сразу же списывают со счетов клиентов стоимость «полиса», так еще и выуживают данные платежных карт, что чревато колоссальными потерями.
Процветает и телефонное мошенничество: жулики связываются с потенциальным клиентом с одноразовой сим-карты, а в подтверждение безопасности сделки предлагают организовать входящий звонок с горячей линии крупной страховой компании (на самом же деле номер отличается на одну цифру). В итоге обманутый водитель получает «полис» от курьера или даже встречается с «агентом» в офисе той самой страховой — в клиентской зоне, доступной для всех посетителей.
В общем, схем сегодня используется действительно много. Но чтобы не попасться на удочку аферистов, достаточно следовать нескольким простым правилам. Во-первых, ни в коем случае не оформлять полисы ОСАГО где-либо, кроме как в офисах страховых компаний (не в клиентской зоне, а именно у сотрудников), на их официальных сайтах или в мобильных приложениях — опять же, официальных.
Во-вторых, после покупки следует «пробить» полис ОСАГО на портале Российского союза автостраховщиков (РСА) или же отсканировать QR-код, напечатанный в верхней части документа. Правда, важно помнить, что информация об оформленных «автогражданках» попадает в базу не сиюминутно — иногда это занимает пару дней. А потому, если вы не обнаружили свой полис на сайте РСА, тут же бить тревогу не стоит — подождите немного.
В-третьих, возьмите за правило внимательно проверять всю информацию, вносимую в «автогражданку»: как по собственнику и допущенным к управлению автомобилем водителям, так и по самому транспортному средству. Агент может ошибиться — и не сознательно, а по невнимательности. Но даже в таком случае вы рискуете «попасть» на большие деньги, случайно инициировав ДТП.
Напомним также, что сегодня штраф за езду без полиса ОСАГО (или с «левым» документом, что, по сути, то же самое) составляет 800 рублей по ст. 12.37 ч. 2 КоАП РФ.