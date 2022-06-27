Как гарантированно защитить себя от мошенников при покупке ОСАГО

Казалось бы, о страховых мошенниках, «зарабатывающих» на автовладельцах космические суммы, всем давно известно. И, тем не менее, их «бизнес» процветает, а все потому, что клиенты, несмотря на бесчисленное множество предупреждений, все равно находятся. И особенно сейчас, когда вопрос экономии кровно нажитых в условиях кризиса — подскочивших цен на все и вся, повальных увольнений — стоит очень остро.

Что же такое поддельный полис ОСАГО? Многие водители ошибочно полагают, что «левый» документ может представлять собой исключительно напечатанную на простом принтере бумажку. На самом же деле, как порталу «АвтоВзгляд» объяснили представители информационного проекта «Страхование: Общественная экспертиза», фиктивная «автогражданка» порой выглядит очень даже презентабельно: с водяными знаками и печатями.

Мошенники ведь тоже становятся умнее и изобретательнее. Они зачастую, прикидываясь агентами, оформляют реальный полис у страховой компании, а потом делают несколько сотен, а то и тысяч копий. Далее — вносят данные клиента, который, разумеется, ничего не заподозрит. И будет спать спокойно до тех пор, пока не станет виновником аварии или не попадется бдительному гаишнику, решившему «пробить» его «автогражданку» по базе.

И это — далеко не единственная схема «развода» доверчивых граждан.