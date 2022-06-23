ЦКАД все же соединят с Дмитровским шоссе полноценной развязкой

Фото "Автодор".
К набирающей все большую популярность у водителей и грузового, и легкового транспорта ЦКАД есть, тем не менее, очень «узкие» места. Главным образом, эта касается въездов-съездов на другие магистрали. В их числе и пересечение «платника» с Дмитровским шоссе. Сейчас до него от ЦКАД около 10 км, если двигаться со стороны Ленинградки, а с противоположной его вообще нет. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», компания «Автодор» ситуацию исправит. Хотя и не так быстро, как хотелось бы.
Лика Затворная

Итак, дорожники уже нынешним летом вроде как готовы представить широкой публике итоговый вариант развязки ЦКАД-Дмитровка. Но при этом, еще только «планируется проработка нескольких вариантов решений с учетом сложного рельефа местности — расположения ЦКАД в непосредственной близости от Дмитровского шоссе, Савеловской железной дороги и канала им. Москвы»

Иными словами, специалисты еще не определились с оптимальным вариантом расположения этого транспортного узла. Хотя уже есть предложение по устройству основного хода в зоне сближения проезжих частей ЦКАД и Малой бетонки, То есть развязка все же будет возведена не над Дмитровским шоссе, а в некотором отдалении. Зато уже существующий транспортный узел на пересечении Дмитровки с А107 реконструируют, что повысит общую пропускную способность федеральных дорог в этом районе Московской области

ремонт, платные дороги, дорога, трасса
23 июня 2022
166