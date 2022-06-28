Новая вакансия: за сутки стояния в пробке можно заработать 2000 рублей

Фото: tvp.info.
Перед пунктами пропуска на границе между Белоруссией и Литвой сейчас скапливаются грандиозные пробки. Приведем пример. В пункте «Каменный лог»- по данным на 28 июля — своей очереди дожидались 960 грузовиков, из которых литовские таможенники могли пропустить 500. Но пропустили только 192 машины. В итоге, в ожидании пропуска дальнобойщики вынуждены проводить перед границей до 5 суток.
Ефим Розкин

Такая ситуация спровоцировала появление новых вакансий: крупная белорусская фирма, занимающаяся перевозкой грузов, предлагает любому желающему постоять в очереди перед границей на своем легковом автомобиле, чтобы придержать место. А как только «колейка» продвинется сильно вперед, вместо легковушки подъедет грузовик.

Заработать за сутки ожидания можно 100 белорусских рублей, что согласно актуальному курсу, равнозначно 2100 российских. При этом компания готова трудоустроить профессионального «очередника». В месяц за такую работу реально получать 1500 белорусских (или 31 700 российских) рублей.

И продолжая тему таможни. В республику Беларусь хлынул поток гостей из соседней Литвы, которые едут за дешевым топливом, сигаретами и продуктами. В итоге, литовские стражи границы посчитали, что такие «гастроли» подрывают экономику страны, а потому придумали новые препятствия, дабы отвадить сограждан от «бензинового туризма».

большегрузы, коммерческий транспорт, грузовики, скандал, санкции
28 июня 2022
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