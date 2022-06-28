Новая вакансия: за сутки стояния в пробке можно заработать 2000 рублей

Такая ситуация спровоцировала появление новых вакансий: крупная белорусская фирма, занимающаяся перевозкой грузов, предлагает любому желающему постоять в очереди перед границей на своем легковом автомобиле, чтобы придержать место. А как только «колейка» продвинется сильно вперед, вместо легковушки подъедет грузовик.

Заработать за сутки ожидания можно 100 белорусских рублей, что согласно актуальному курсу, равнозначно 2100 российских. При этом компания готова трудоустроить профессионального «очередника». В месяц за такую работу реально получать 1500 белорусских (или 31 700 российских) рублей.

И продолжая тему таможни. В республику Беларусь хлынул поток гостей из соседней Литвы, которые едут за дешевым топливом, сигаретами и продуктами. В итоге, литовские стражи границы посчитали, что такие «гастроли» подрывают экономику страны, а потому придумали новые препятствия, дабы отвадить сограждан от «бензинового туризма».