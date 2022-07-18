Обидчивый пенсионер «заправил» трактор соседа наждачной пылью

Фото производителя.
Белорусский пенсионер попросил своего молодого знакомого помочь при ремонте тракторного двигателя. Мужчина, в свою очередь, в помощи не отказал, но после нескольких дней работы «отпросился», чтобы заняться своими делами. Однако хозяину мотора этот отказ сильно не понравилось…
Алексей Кованов

Разозлившийся 72-летний мужчина нашел трактор, принадлежавший слишком занятому приятелю, а затем через заливные горловины для масла «заправил» машин наждачной пылью. При этом обидчивый дедуля «начинить» шлифовальным порошком не только двигатель, но и коробку передач.

В итоге, двигатель и коробку после непродолжительной работы заклинило. Как подсчитали следователи, общая сумма причиненного ущерба составила около 300 000 российский рублей. Надо заметить, что злоумышленник вину признал, а также согласился компенсировать владельцу пострадавшей техники причиненный ущерб. Что, впрочем, не спасло пенсионера от уголовного преследования. Теперь мстителю грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или — лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

И продолжая тему странных преступлений. В Набережных Челнах 56-летняя работница автозавода КамАЗ обвиняется в покушении на кражу. Хозяйственная женщина непонятно для каких целей планировала вынести из моторного цеха одну тысячу уплотнителей.

двигатель, ДВС, ремонт, дизельное топливо, коммерческий транспорт, уголовный кодекс, скандал
18 июля 2022
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