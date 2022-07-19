В Белоруссии изменились правила продажи подержанных авто

Счет-справка — это документ строгой отчетности, который подтверждал приобретение транспортного средства частным лицом. На ее основании покупатель получал возможность поставить приобретенную машину на учет ГАИ. Правда, этот документ могли выписывать только юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Теперь оформление купли-продажи транспортных средств путем составления счета-справки запрещено. Вдобавок расчеты между юридическими лицами (или индивидуальными предпринимателями) и физическими лицами отныне нельзя осуществлять наличными деньгами.

Кроме того, в договоре между покупателем и продавцом должно быть указано, что владелец продает мащину без ограничений, обременений и запретов. Сам договор купли-продажи разрешено регистрировать через нотариуса, а не только через ГАИ.

Кстати, затяжное пике российского авторынка, достигшего, по сути, дна, заставило тех наших соотечественников, кого уж совсем приперло с обновлением личного автопарка, активно искать машины «на стороне». Как раз в той самой Белоруссии.

Однако такая покупка имеет те или иные (иногда довольно существенные) изъяны или, по крайней мере, сложности в процессе приобретения. Об этом подробно рассказывает портал «АвтоВзгляд».