Как быстро спасти двигатель, если он закипел в жару

Жара, пробки и отложенные неполадки в системе охлаждения двигателем — идеальные условия для закипания антифриза. Не секрет, что это может привести к губительным для мотора последствиям, которые потребуют серьезных денежных вливаний для их устранения. Опустим тот факт, что за автомобилем необходимо следить. И перейдем сразу к тому, что делать, если автовладелец не уследил, и его машина «закипела».

Антифриз вскипает по нескольким причинам. Например, может заклинить термостат или же в системе образовалась воздушная пробка. А может быть виной всему низкий уровень охлаждающей жидкости. Неисправный вентилятор, забитый радиатор или вышедший из строя датчик температуры ОЖ также могут стать причинами того, что температура двигателя поползла вверх. В общем, как бы то ни было, современные автомобили умеют распознавать перегрев, и немедленно сообщают об этом водителю посредством контрольной лампы или звукового сигнала. Что делать, если такое произошло именно с вами?

Перегрев двигателя опасен тем, что в критические для металла температуры его попросту начинает вести. При этом в головке блока цилиндров образуются течи, там, где их быть не должно. А если упустить момент, то и вовсе двигатель может заклинить. Поэтому, стоя в пробке, обязательно посматривайте на панель приборов в область шкалы температуры двигателя. Если она подбирается к красной зоне, то ваши быстрые действия не дадут развиться ситуации в плохом ключе. Если стрелка прибора у красной зоны, то следует немедленно включить отопитель на максимум. Будет жарко, но это позволит отвести лишнее тепло из подкапотного пространства в салон. Температура начнет падать — и это ваш шанс выехать из пробки в любом свободном направлении, для поиска технического центра.