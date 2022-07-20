Россияне стали вновь массово набирать автокредиты

Фото: mister-auto.it.
В 2021 году россияне побили все мыслимые рекорды, касающиеся кредитования. Например, в прошлом августе россияне оформили 90 900 займов на покупку автомобилей, что стало абсолютным пиком для банковской сферы. В марте случился ожидаемый обвал, который сейчас вновь обернулся бурным ростом.
Алексей Кованов

В марте россиянам выдали всего 17 200 кредитов, то есть впятеро меньше, чем выдавали летом 2021-го. Но сейчас рынок финансовых услуг снова оживает: результат июня — почти 40 000 оформленных договоров кредитования. Что вполне объяснимо: с 27 мая российский Центробанк понизил ключевую ставку до «почти докризисных» 11%.

Активнее всего заемными средствами пользовались жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Татарстана и Башкирии. При этом всплеск интереса аналитики отмечают во всех регионах России, но быстрее всего число выданных кредитов повышалось в Воронежской (+43%) и Ростовской (+39%) областях, а также Ставропольском крае (+39%).

И это только начало! Ведь Минпромторг запустил очередную программу льготного кредитования при покупке автомобилей. На этот раз она охватит лишь машины отечественных марок и почему-то всего один электрокроссовер китайского происхождения. Прочие иномарки остались «за скобками», сообщает портал «АвтоВзгляд».

авторынок, автокредит, купить машину
20 июля 2022
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