Езда на автомобиле по Москве станет платной и для гостей, и для резидентов

Обжившись в Москве, лимитчик начинает ненавидеть брошенную им малую Родину и презирать население за пределами МКАДа. Наиболее характерно этот отталкивающий стереотип виден в поведении мэра столицы Собянина. Оказывается, он считает нужным своих иногородних не только унижать, но и отбирать у них деньги.

Проект платных дорог в Москве, которые должны стать скоростным диаметром МСД, реализуется на средства страны — из бюджета. Это означает, что вся Россия сдала деньги на 68 км дороги без светофоров с Севера на Юг Москвы. Кататься на грузовике по этой новой дороге запрещено еще до окончания ее строительства. Вдруг, трудяги всей России, зарабатывающие деньги столичному мэру и бюджету, испортят ему новую магистраль?

Ездить разрешат только легковым машинам. Но эта магистраль исключительно для москвичей. Остальная Россия признается второсортной и за езду по скоростному диаметру обязана платить дань. Мэр разделил людей на своих и чужих. И наказал остальную страну за ее нестоличность. Ощутив себя коренным, Собянин посчитал нужным покарать рублем прочую Россию, сунувшуюся в его Москву, чем выдал в себе комплекс лимитчика, чуждый коренным москвичам.

Говоря о себе в третьем лице, мэр заявил: «Сегодня мы приняли еще одно важное решение — МСД будет бесплатным для жителей Москвы и Подмосковья. Для транзитных автомобилистов с 1 января 2023 года вводится плата за проезд».