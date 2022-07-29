Езда на автомобиле по Москве станет платной и для гостей, и для резидентов

Обжившись в Москве, лимитчик начинает ненавидеть брошенную им малую Родину и презирать население за пределами МКАДа. Наиболее характерно этот отталкивающий стереотип виден в поведении мэра столицы Собянина. Оказывается, он считает нужным своих иногородних не только унижать, но и отбирать у них деньги.
Проект платных дорог в Москве, которые должны стать скоростным диаметром МСД, реализуется на средства страны — из бюджета. Это означает, что вся Россия сдала деньги на 68 км дороги без светофоров с Севера на Юг Москвы. Кататься на грузовике по этой новой дороге запрещено еще до окончания ее строительства. Вдруг, трудяги всей России, зарабатывающие деньги столичному мэру и бюджету, испортят ему новую магистраль?
Ездить разрешат только легковым машинам. Но эта магистраль исключительно для москвичей. Остальная Россия признается второсортной и за езду по скоростному диаметру обязана платить дань. Мэр разделил людей на своих и чужих. И наказал остальную страну за ее нестоличность. Ощутив себя коренным, Собянин посчитал нужным покарать рублем прочую Россию, сунувшуюся в его Москву, чем выдал в себе комплекс лимитчика, чуждый коренным москвичам.
Говоря о себе в третьем лице, мэр заявил: «Сегодня мы приняли еще одно важное решение — МСД будет бесплатным для жителей Москвы и Подмосковья. Для транзитных автомобилистов с 1 января 2023 года вводится плата за проезд».
Есть и обоснование. Оно не в убогом стремлении выглядеть коренным на фоне прочих презираемых. Оно в откровенном подозрении, что вся страна из зависти только и ждет случая, чтоб нахлынуть в Москву и съесть всю колбасу, истоптать все газоны и разломать все бордюры да дороги. Борясь с этим персональным комплексом, когда страна видится недостойной и заведомо убогой, мэр оправдывается: «Это сделано, чтобы защитить трассу от дополнительного трафика транзитных легковых машин».
На самом деле комплекс лимитчика в совокупности с жадностью дали ожидаемые результат: пользование городом, принадлежащем мэру, будет платным. Первое время остальным понаехавшим предлагается торжествовать, что за московскую прописку им можно ездить бесплатно. Те, кому не посчастливилось с регистрацией, заплатят дань. Но потом все произойдет, как с платными парковками: заплатят все. Тем более, что эта новая дорога стране не очень нужна и ездить по ней им никакого резона нет. А плата ведь сразу включается в бюджет города. Следовательно, вытряхивать деньги начнут из всех, вне зависимости от прописки, комплексов и места проживания.
Интересно, а трассу М4 «Дон» сделают бесплатной для местных, кто живет рядом с ней? А питерским полагается льгота за то, что они живут возле М11?