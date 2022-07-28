Правительство зарубило предложение не лишать «прав» за долги по штрафам

В марте 2022 группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение коллег законопроект, который мог бы облегчить финансовую нагрузку на автомобилистов. Один из авторов предложения, глава комитета по труду соцполитике Ярослав Нилов, пояснил тогда, что он и его коллеги хотят повысить установленную законом сумму долгов по штрафам ГИБДД после которой пристав имеет право лишить водителя-должника «прав». Речь шла о повышении это планки с нынешних 10 000 рублей до 50 000 рублей.

Депутаты ссылались на то, что из-за разницы в размере штрафа за одно и то же нарушение в столицах и регионах страны, автомобилисты Москвы и Санкт-Петербурга поставлены в неравное положение со своими коллегами, например из Подмосковья или Ленинградской области. В частности, однажды не оплатив, скажем, штраф за неправильную парковку, москвич окажется под угрозой лишения ВУ уже через пару месяцев, когда истечет срок оплаты взыскания. На него наложат еще и штраф за неуплату штрафа, — со всеми вытекающими. Чтобы попасть в аналогичное положение, житель региона России имеет возможность неправильно припарковаться не один раз, а дважды. Поскольку ему пыпишут штрафы с вдвое меньшей суммой — 1500 рублей вместо 3000 рубдей для москвича. Такое положение несправедливо по отношению к жителю Москвы или Санкт-Петербурга, сочли депутаты.

Правительство не поддержало предложение депутатов.

– Представленный в законопроекте подход не будет мотивировать должника к самостоятельному и своевременному исполнению требований о взыскании административного штрафа. Данная мера может привести к возможному росту просроченной дебиторской задолженности по доходам, — сказано в его официальном отзыве.