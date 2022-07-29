Полисы КАСКО могут стать сильно дешевле

По данным «Коммерсанта», объем премий по КАСКО увеличился по итогам января-июня на 11—30% в зависимости от страховой компании. Продажа полисов ОСАГО в то же время подросла на 15% — результат сопоставимый. Однако к концу года динамика сегментов разойдется: обязательное страхование нарастит 15—20% по отношению к результату 2021-го, а добровольное — те же 10—20%, напротив, потеряет.

Эксперты объясняют это тем, что по КАСКО в основном страхуются новые и кредитные автомобили. А поскольку продажи свеженьких машин демонстрируют сильное падение, как сокращается и число выданных на покупку транспорта ссуд, добровольное страхование тоже уйдет в минус. Кроме того, из-за подорожания запчастей и услуг ремонтных мастерских ощутимо выросли объемы компенсаций — сегмент становится убыточным для страховщиков.

Чтобы спасти ситуацию, игроки намерены сосредоточиться на разработке и продвижении доступных продуктов, которые привлекут другую аудиторию — не только владельцев новых и кредитных машин. Например, «усеченных» полисов с покрытием определенных рисков, «поминутное КАСКО» (платишь, только когда едешь), специальных программ для машин, приобретенных по Trade In.

Однако, возвращаясь к вопросу подорожания всего и вся, на существенную экономию и ощутимую выгоду при покупке КАСКО рассчитывать все же не стоит. Ведь поскольку объемы компенсаций выросли, и прежде, чем навешивать скидки, страховщикам придется сильно поднять прайсы.