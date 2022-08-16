Суд отказался отменять взыскание с «Рольфа» 19 млрд. рублей

В феврале текущего года Химкинский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании с «Рольфа» 19,4 млрд. рублей. Соответчиками в процессе выступали ООО «Рольф моторс» и ООО «Рольф эстейт Санкт-Петербург». Эти юрлица были обязаны судом нести солидарную ответственность.

Одна из ключевых претензий Гентпрокуратуры заключалась в том, что основатель «Рольф» Сергей Пертов, в бытность свою депутатом Госдумы, продолжал управлять компанией и не декларировал свои доходы от бизнеса.

Напомним также, что Следственный комитет летом 2019 года завел в отношении Сергея Петрова и нескольких топ-менеджеров компании уголовное дело, фабулой которого стал незаконный вывод за рубеж четырех миллиардов рублей. В его рамках сам Петров, а также бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая и директор кипрской компании Panabel Limited Георгий Кафкалия, были заочно арестованы и объявлены в розыск, поскольку успели выехать за рубеж.

Следствие сумело добраться только до руководителя департамента развития бизнеса «Рольф» Анатолия Кайро. Он сейчас находится под домашним арестом. Его дело слушается в Черемушкинском суде столицы.