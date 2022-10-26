Между миром и войной: как выживают автовладельцы Белгорода в условиях террористической угрозы

Продавцы военного времени

Несмотря на близость к фронту, город живет почти мирной жизнью: работают магазины, общественный транспорт и даже автосалоны. Казалось бы, ну кто в такой обстановке станет покупать новую машину? Ан, нет — спрос есть, и местные дилеры работают в обычном режиме. По признанию менеджера одного из автосалонов, сейчас в наличии есть «корейцы» и «китайцы», а вот «европейцев» практически уже не осталось. Цены, на первый взгляд, ниже московских. Но на «вкусный» прайс. вывешенный возле авто, ориентироваться не стоит, поскольку он актуален при сдаче машины в трейд-ин, взятии кредита и покупки дополнительной программы страхования и помощи на дорогах.

Кстати, о страховании. Перед тем, как ехать в Белгород, позвонила в свою страховую компанию, дабы выяснить, можно ли рассчитывать на компенсацию ущерба по КАСКО в случае повреждения автомобиля от разрыва снаряда?

На том конце провода ответили дежурной фразой: прочитайте свой договор страхования, там в условиях подробным образом все написано. Впрочем, не имея юридического образования и отменного зрения, дабы прочесть тот мельчайший текст с условиями, разобраться в вопросе едва ли получится.

Безнадежная обнадега

За комментарием мы обратились в пресс-службу одного крупного страховщика. Ясности больше не стало, поскольку девушка выдала весьма обнадеживающую фразу о том, что «ряд наших программ полностью компенсируют ущерб при ДТП, совершенном по вине неустановленного лица, а это значит, что даже если автомобиль пострадает от военных действий, страховка спокойно покроет все расходы». Свежо придание, конечно, да вериться в него с трудом, ведь если взять любой типовой договор страхования, то там всегда есть пункт о форс-мажоре, который однозначно дает понять, что от разрывов снарядов никто не застрахован. Подтверждает это и председатель «Московского общества защиты потребителей», юрист Антон Недзвецкий:

— Прежде всего, нужно посмотреть договор и понять, что относится к страховому случаю. Если речь идет о военных действиях, то ситуация довольно двояка: с одной стороны, в соответствии со статьей 964 ГК РФ, установлены безусловные основания для освобождения страховщика от выплат возмещения. В том числе и тогда, когда страховой случай наступил в результате военных действий, а также маневров и иных военных мероприятий. Если, конечно, договором страхования не предусмотрено иное. Впрочем, лично я ни разу не сталкивался с тем, что страховщики брали бы на себя риски, связанные с попаданием снаряда в автомобиль или его подрыв на мине. Поэтому, наверняка, компания сошлется, что ситуация произошла в результате военных маневров и выплачивать ничего не станет. Однако есть один интересный момент — несмотря на то, что военные действия очевидны, официально на территории Курской и Белгородской областей их нет. А потому прилетевший в автомобиль снаряд, можно расценивать как терроризм, и в этом случае стандартные условия полиса КАСКО должны покрывать полученный ущерб…