Почему к зиме россияне стали массово отказываться от езды на автомобилях

Оказывается, 66% водителей чувствуют себя за рулем в зимнее время года менее уверенно, нежели в теплый сезон. По информации ЦОДД, в среднем аварийность с появлением заморозков и снега повышается на 20%, а основная причина ДТП — несоблюдение скоростного режима.

Как показали итоги исследования, инициированного нашими коллегами из «Авто.ру», 42% автовладельцев из-за опасения не справиться с управлением машины на зимней дороге не желает садиться за руль. Так, 23% принявших участие в опросе считают, что автомобилем банально труднее рулить, 18% — боятся познать риски увеличенного тормозного пути, 11% — настораживает плохая видимость. Почти треть респондентов останавливает от езды на авто длительная подготовка к эксплуатации, включая прогрев двигателя, очистку машину от снега и наледи, а дорогу — от сугробов.

Между тем, 85% «рулевых» заявили, что в холодный сезон стараются быть более осторожными. При этом наибольшее число аварий приходится на вечернее время: с 17-ти до 21 часов.

А еще автомобилисты стали реже использовать личный транспорт из-за неприличного подорожания комплектующих и расходных материалов. О чем выяснил портал «АвтоВзгляд» в ходе собственного социологического опроса.