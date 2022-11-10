«Яндекс» запустил услугу заказа междугороднего такси

Пока, правда, услуга «Межгород» действует не по всей России. Проект запущен на нескольких направлениях: Ростов-на-Дону–Шахты, Уфа–Стерлитамак, Анапа–Новороссийск, Уссурийск–Владивосток. Однако количество городов и регионов будет неустанно расти.

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» представители «Яндекса», поездка в другой город окажется дешевле, нежели при выборе тарифа «Эконом». К тому же, на дальние расстояния будут отправляться водители с самым высоким рейтингом.

Стоит добавить, что «Яндекс» фактически вытеснил крупных игроков в сегменте пассажирских перевозок в России, создав единую экосистему, вобравшую в себя сервисы доставки, каршеринга и реализации товаров.