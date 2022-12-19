На каких автомобилях ездит капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси

Фото производителя
Чемпионат мира по футболу−2022 завершился триумфом сборной Аргентины. Капитан команды Лионель Мессии по праву вошел в историю, подарив стране победу, а заодно и догнав легендарного Диего Марадону по числу титулов на мировых первенствах. Звезде вручили чек на 10 000 000 долларов. Неужели деньги будут потрачены на новые автомобили?
Мирон Горин

Что ж, почему бы и нет, хотя стоит признать, что и без того в гараже у футболиста немало эксклюзивных машин. О них, собственно, и поговорим.

Как неоднократно подчеркивал сам спортсмен, любимым авто из его коллекции долгое время оставался могучий Maserati GranTurismo MC Stradale с 4,7-литровым V8, способным ускорять суперкар до пиковых 300 км/ч. Правда, несколько лет назад Месси продал его, поменяв на не менее итальянский Ferrari F430 Spider. «Болид», который доводили до ума тюнингеры из Pininfarina, обладает 610-сильным мотором, позволяющим «выдавать» первую сотню с места за 3,7 секунды.

  • Фото производителя
  • Фото производителя
Фото производителя

Впрочем, «Ферра» — не самый мощный «снаряд» в автопарке Месси. Удовольствия ради и экстрима для футболист не прочь покататься на Pagani Zonda Cinque Roadster, оснащенном зверским V12 от AMG мощностью 678 л. с. К слову, на планете всего пять таких гиперкаров, каждый из которых стоит не менее 2 000 000 евро.

Правда, куда больше футболист выложил за самый настоящий гоночный болид Ferrari 335 S Spider Scaglietti 1957 года выпуска, впервые продемонстрировавший в марафоне «24 часа Ле-Мана» среднюю скорость свыше 200 км/ч. Автомобиль обошелся игроку в колоссальные 32 000 000 евро. Вот чему действительно бы позавидовал покойный Диего Марадона.

Для более же приземленных нужд Месси использует Mercedes-Benz SLS AMG, вооруженный лютым 580-сильным V8, а для семейных покатушек — здоровенный Cadillac Escalade с мотором о 426 «жеребцах».

Помимо прочего, в гараже у «звезды» в разное время имелись MINI Cooper JCW, Dodge Charger SRT8, Audi R8 и RS6 Avant Perfomanсe, а также Lexus IS-F и Land Rover Range Rover Vogue. Как говорится, губа — не дура, а футбол — не наркотик.

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19 декабря 2022
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