На каких автомобилях ездит капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси

Впрочем, «Ферра» — не самый мощный «снаряд» в автопарке Месси. Удовольствия ради и экстрима для футболист не прочь покататься на Pagani Zonda Cinque Roadster, оснащенном зверским V12 от AMG мощностью 678 л. с. К слову, на планете всего пять таких гиперкаров, каждый из которых стоит не менее 2 000 000 евро.

Правда, куда больше футболист выложил за самый настоящий гоночный болид Ferrari 335 S Spider Scaglietti 1957 года выпуска, впервые продемонстрировавший в марафоне «24 часа Ле-Мана» среднюю скорость свыше 200 км/ч. Автомобиль обошелся игроку в колоссальные 32 000 000 евро. Вот чему действительно бы позавидовал покойный Диего Марадона.

Для более же приземленных нужд Месси использует Mercedes-Benz SLS AMG, вооруженный лютым 580-сильным V8, а для семейных покатушек — здоровенный Cadillac Escalade с мотором о 426 «жеребцах».

Помимо прочего, в гараже у «звезды» в разное время имелись MINI Cooper JCW, Dodge Charger SRT8, Audi R8 и RS6 Avant Perfomanсe, а также Lexus IS-F и Land Rover Range Rover Vogue. Как говорится, губа — не дура, а футбол — не наркотик.