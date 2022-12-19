На каких автомобилях ездит капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси

Что ж, почему бы и нет, хотя стоит признать, что и без того в гараже у футболиста немало эксклюзивных машин. О них, собственно, и поговорим.
Как неоднократно подчеркивал сам спортсмен, любимым авто из его коллекции долгое время оставался могучий Maserati GranTurismo MC Stradale с 4,7-литровым V8, способным ускорять суперкар до пиковых 300 км/ч. Правда, несколько лет назад Месси продал его, поменяв на не менее итальянский Ferrari F430 Spider. «Болид», который доводили до ума тюнингеры из Pininfarina, обладает 610-сильным мотором, позволяющим «выдавать» первую сотню с места за 3,7 секунды.
Впрочем, «Ферра» — не самый мощный «снаряд» в автопарке Месси. Удовольствия ради и экстрима для футболист не прочь покататься на Pagani Zonda Cinque Roadster, оснащенном зверским V12 от AMG мощностью 678 л. с. К слову, на планете всего пять таких гиперкаров, каждый из которых стоит не менее 2 000 000 евро.
Правда, куда больше футболист выложил за самый настоящий гоночный болид Ferrari 335 S Spider Scaglietti 1957 года выпуска, впервые продемонстрировавший в марафоне «24 часа Ле-Мана» среднюю скорость свыше 200 км/ч. Автомобиль обошелся игроку в колоссальные 32 000 000 евро. Вот чему действительно бы позавидовал покойный Диего Марадона.
Для более же приземленных нужд Месси использует Mercedes-Benz SLS AMG, вооруженный лютым 580-сильным V8, а для семейных покатушек — здоровенный Cadillac Escalade с мотором о 426 «жеребцах».
Помимо прочего, в гараже у «звезды» в разное время имелись MINI Cooper JCW, Dodge Charger SRT8, Audi R8 и RS6 Avant Perfomanсe, а также Lexus IS-F и Land Rover Range Rover Vogue. Как говорится, губа — не дура, а футбол — не наркотик.