Почему из-за падения нефтяных цен в России резко подорожает бензин

Дешевеющая в мире нефть грозит дорого обойтись россиянам. Тенденция «съедает» прибыли отечественных экспортеров. Сорт Brent, на который все ориентируются, стоит сейчас на мировом рынке около 75 долларов за баррель. Из-за санкционных дел всякие индусы с китайцами покупают российски сорт Urals со скидкой к этому уровню в размере 25—30 долларов. То есть по 45—50 «американских тугриков» за бочку. А некоторые эксперты утверждают, что даже еще дешевле — по 37—40 долларов! Из-за этого в бюджет России попадает меньше денег. Это банально. Но есть у описанной проблемы и «второе дно», связанное с продуктами переработки нефти — бензином и дизтопливом. Называется оно — «нефтяной демпфер».

Нормальному человеку это словосочетание мало о чем говорит. Но на кошелек каждого автовладельца такой фискальный механизм влияет самым непосредственным образом. Власти организовали его в 2019 году, когда из-за высоких цен на топливо в Европе ценники на российских АЗС полезли вверх. Отечественным торговцам стало просто неинтересно продавать горючее на российском рынке. Для компенсации подобных дисбалансов правительство и придумало «депмфер». Он сводится к следующему. Когда экспортные цены на моторное топливо держатся выше существующих внутри России, бюджет страны частично компенсирует нефтяникам недополучаемую ими прибыль от реализации горючего на отечественных АЗС.