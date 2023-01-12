Почему из-за падения нефтяных цен в России резко подорожает бензин

Дешевеющая в мире нефть грозит дорого обойтись россиянам. Тенденция «съедает» прибыли отечественных экспортеров. Сорт Brent, на который все ориентируются, стоит сейчас на мировом рынке около 75 долларов за баррель. Из-за санкционных дел всякие индусы с китайцами покупают российски сорт Urals со скидкой к этому уровню в размере 25—30 долларов. То есть по 45—50 «американских тугриков» за бочку. А некоторые эксперты утверждают, что даже еще дешевле — по 37—40 долларов! Из-за этого в бюджет России попадает меньше денег. Это банально. Но есть у описанной проблемы и «второе дно», связанное с продуктами переработки нефти — бензином и дизтопливом. Называется оно — «нефтяной демпфер».
Нормальному человеку это словосочетание мало о чем говорит. Но на кошелек каждого автовладельца такой фискальный механизм влияет самым непосредственным образом. Власти организовали его в 2019 году, когда из-за высоких цен на топливо в Европе ценники на российских АЗС полезли вверх. Отечественным торговцам стало просто неинтересно продавать горючее на российском рынке. Для компенсации подобных дисбалансов правительство и придумало «депмфер». Он сводится к следующему. Когда экспортные цены на моторное топливо держатся выше существующих внутри России, бюджет страны частично компенсирует нефтяникам недополучаемую ими прибыль от реализации горючего на отечественных АЗС.
Если же зарубежные цены ниже чем у нас, уже владельцы отечественных НПЗ платят государству часть этой разницы. Фишка в том, что с момента создания «демпфера» и до последнего времени импорт нефтепродуктов был более рентабелен, нежели поставки на внутренний рынок. И госбюджет исправно платил отечественным нефтепереработчикам. Но теперь цена российской нефти и нефтепродуктов неуклонно падает на мировом рынке. А тут еще и Евросоюз вводит эмбарго на их приобретение. В общем, в декабре 2022 года уже нефтяники впервые заплатили в бюджет денежку в рамках «демпфера». И дальше, судя по всему, им придется перечислять подобные транши регулярно.
А это — дополнительные расходы. И как в таких случаях принято поступать в отечественной нефтяной отрасли? Правильно: надо срочно поднимать розничные цены на АЗС страны! Чтобы сохранить свои прибыли за счет рядового автовладельца. Считается, что между российскими нефтяными олигархами и властями действует негласная договоренность: топливо в рознице может дорожать только в рамках инфляции. Но ведь на то они и неформальные соглашения, чтобы их всегда можно было скорректировать «под текущий момент». Чтобы все волки были сыты, а граждане-автомобилисты — пусть сами как-нибудь справляются с подскочившими ценниками на заправках.