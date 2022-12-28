Путинская битва с «потолком» нефтяных цен: что ждет бензин в России?

Вот и опубликовали власти на портале правовой информации тот самый указ Президента РФ — об «ответке» злобным западникам, вздумавшим ввести «потолок цен» на российскую нефть. Это событие касается, вроде как, преимущественно экспортных дел. Однако мы все прекрасно знаем, насколько живо реагируют ценники российских АЗС на коллизии мирового нефтяного рынка. Так что там с указом Путина и «нашими баранами»? Из документа следует запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным контрагентам в случае, когда в контрактах с ними «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».

Указ будет действовать пять месяцев — с 1 февраля по 1 июля 2023 года. Как известно, с 5 декабря США, Великобритания, страны Евросоюза, Канада, Япония и Австралия ввели «потолок цен» на экспорт российской нефти. Если она стоит дороже 60 долларов за баррель, их компаниям нельзя ни покупать, ни перерабатывать ее, ни даже страховать перевозки. А если дешевле — никаких препон. Сейчас, если кто не знает, российская нефть сорта Urals торгуется на рынках в районе 55 долларов за «бочку». Ряд экспертов нефтяного рынка сообщают, что некоторые покупатели из Турции, Индии и Китая «уронили» российских поставщиков черного золота аж до цены в 40 долларов за баррель. Получается, что сейчас нам этот западный «ценовой потолок» вообще «параллелен»: ведь рыночная цена российской нефти все равно ниже 60 долларов?