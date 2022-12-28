Путинская битва с «потолком» нефтяных цен: что ждет бензин в России?

Вот и опубликовали власти на портале правовой информации тот самый указ Президента РФ — об «ответке» злобным западникам, вздумавшим ввести «потолок цен» на российскую нефть. Это событие касается, вроде как, преимущественно экспортных дел. Однако мы все прекрасно знаем, насколько живо реагируют ценники российских АЗС на коллизии мирового нефтяного рынка. Так что там с указом Путина и «нашими баранами»? Из документа следует запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным контрагентам в случае, когда в контрактах с ними «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».
Указ будет действовать пять месяцев — с 1 февраля по 1 июля 2023 года. Как известно, с 5 декабря США, Великобритания, страны Евросоюза, Канада, Япония и Австралия ввели «потолок цен» на экспорт российской нефти. Если она стоит дороже 60 долларов за баррель, их компаниям нельзя ни покупать, ни перерабатывать ее, ни даже страховать перевозки. А если дешевле — никаких препон. Сейчас, если кто не знает, российская нефть сорта Urals торгуется на рынках в районе 55 долларов за «бочку». Ряд экспертов нефтяного рынка сообщают, что некоторые покупатели из Турции, Индии и Китая «уронили» российских поставщиков черного золота аж до цены в 40 долларов за баррель. Получается, что сейчас нам этот западный «ценовой потолок» вообще «параллелен»: ведь рыночная цена российской нефти все равно ниже 60 долларов?
Да, на данный момент это так. И указ Путина на сей счет ни на что не влияет. Но это пока. А после Нового года в Китае отменяют все коронавирусные ограничения, словно гиря на ногах висевшие на экономике Поднебесной. Как раз где-то с февраля будущего года начнет чувствоваться ее восстановление. Что означает серьезный рост спроса со стороны Китая на углеводороды и неизбежное подорожание нефти в мире. Вот тогда-то «ценовой потолок» будет пробит и начнется «веселуха» с путинским запретом поставлять российскую нефть части мировых потребителей. Сей фактор только подстегнет мировые цены и нашу нефть могут начать «отрывать с руками».
Что вполне может спровоцировать скачок цен на бензин внутри России. Сдерживавший их ранее так называемый демпфер сводится к доплатам из бюджета отечественным нефтяникам за то, что те не поднимают российские цены на топливо до мирового уровня. Между тем, в условиях санкций и серьезных расходов на СВО, федеральная казна, по разным оценкам, получит в 2023 году дефицит в размере 3—6 трлн. рублей. Средств на нефтяной «демпфер» у властей может и не хватить. При таком раскладе уже к будущей весне вероятно увидеть прайсы на российских АЗС на уровне 75—80 рублей за литр. Ведь в Европе бензин, в пересчете на российскую валюту, стоит не менее 120—150 рублей! Остается только надеяться, что миллионы российских автомобилистов не разобьют себе голову об этот «ценовой потолок»!