В какие моторы критически важно заливать бензин с присадками

Для того, чтобы ответить на вопрос, нужно сначала разобраться с системами питания, которые применяют на двигателях. Моновпрыск устанавливали на очень старых машинах. Таких, скажем, как Volkswagen Passat B4 или Audi 100. Сейчас подобные решения неактуальны.

Поэтому сосредоточимся на распределенной и непосредственной конструкциях. Они встречаются чаще всего. Первую можно увидеть, скажем, на BMW E90 318i. Тут впрыск идет не в цилиндры, а в коллектор. Во втором случае топливоподача происходит непосредственно в цилиндры под большим давлением и с более точной дозировкой. Что позволяет уменьшить расход, а также улучшить экологические показатели автомобиля. Оба решения имеют свои недостатки, проявляющиеся только со временем.

При распределенном впрыске у форсунок большие отверстия, плюс они работают под меньшим давлением. То есть отложения скапливаются постепенно, а скопившись — начинают доставлять проблемы. К примеру, мотор начинает неровно работать на холостых оборотах.