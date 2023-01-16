Госдума опять предлагает разрешить приобретение авто за материнский капитал

– Надо дать возможность направлять эти деньги и на покупку автомобиля отечественного производства, — заявила глава Комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина, комментируя идею коллег разрешить оплату услуг ЖКХ из средств материнского капитала.

На данный момент сумма маткапитала, перечисляемого женщине при рождении первого ребенка, составляет 524 527 рублей. Время от времени правительство индексирует ее в соответствии с инфляцией. Эти деньги разрешается тратить на улучшение жилищных условий семьи, на образование ребенка, на формирование накопительной части пенсии матери, на покупку товаров и услуг для детей-инвалидов. Возможность потратить «детские» деньги на ржавеющую и изнашивающуюся «самобеглую повозку» действующее законодательство не предусматривает.

Напомним, что идею разрешить семьям с детьми тратить материнский капитал на покупку машины неоднократно выдвигали представители власти и бизнеса: в 2009, 2011, 2014 и 2022 годах. Как правило, инициаторы этих предложений аргументируют их возможностью таким образом ввести в экономику страны миллиарды рублей, «замороженных» на материнских счетах.