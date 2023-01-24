Водители каких машин предпочитают не оплачивать парковку

Один из способов не заплатить за парковку — попытка скрыть номера от автоматизированных систем контроля при помощи всяких бумажек, листиков и даже шлепков грязи или снега. Однако понимая, что все это — полумеры и работник Моспаркинга может не полениться и убрать «камуфляж», деятельные и хитрые автовладельцы вообще снимают регистрационные знаки на время парковки.

Забывая о том, что в соответствии с мерами по борьбе с терроризмом подобные авто автоматически отправляются на штрафстоянку. И, казалось бы, подобными ухищрениями должны заниматься те, кто живет в условиях постоянного дефицита денежных знаков. Но, как выяснилось, это не так.

По данным столичного Дептранса, в ТОП−5 по количеству подобных нарушений в 2022-ом попали BMW (472 штуки), Mercedes (313), Audi (176), Tesla (59) и Porsche (53). А лидерами в категории люксовых авто вообще оказались такие «дешевые» и «распространенные» модели как Lamborghini, Rolls-Royce и Bentley. Кстати, в минувшем году эвакуаторы «Московского паркинга» переместили больше 5,1 тыс. машин без номеров и почти 2,2 тыс. из них были припаркованы с нарушениями.