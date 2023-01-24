Платить не буду: число «идейных» нарушителей ПДД в Москве потрясает

В современном мегаполисе с его сложной дорожной сетью и постоянными пробками, вызывающими стресс даже у морально устойчивых людей, и законопослушный водитель может нарушить ПДД. Хотя самым распространенным нарушением по-прежнему остается превышение скорости. По крайней мере, 40% протоколов связаны именно с этим. Любопытно другое. В 2022 году сотрудниками ГИБДД Москвы составлено более 139 тысяч протоколов в отношении водителей, не желающих добровольно оплачивать задокументированные правонарушения. Из них почти 82 тысячи — в отношении лиц, имеющих более 50-и неоплаченных в установленный срок штрафов.

Такое количество «идейных» нарушителей ПДД и удивляет, и пугает. Поскольку составляет 10% от среднесуточного числа авто на дорогах Москвы и Московской области. То есть каждый 10-й водитель потенциально может оказаться злостным нарушителем. Так что портал «АвтоВзгляд» призывает быть внимательнее на дорогах и управлять машиной разумно. Кстати сказать, нарушители ПДД крайне выгодны государству. Если провести простые подсчеты исходя из предположения, что каждый из 32 млн. штрафов был оплачен по льготной ставке в 250 рублей, то за год столичный бюджет получил 8 млрд. Так что 82 тысячи дорожных «ударников» вполне достойны того, чтобы оказаться, например, на доске почета спонсоров столицы.