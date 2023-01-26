Каждый пятый россиянин купит в 2023 году автомобиль

Если верить опросу ресурса auto.mail.ru, то в 2023-ем каждый пятый россиянин собирается приобрести машину (всего в исследовании приняли участие 11 000 человек и 22% из них заявили о твердой уверенности в покупке авто в этом году). Очень оптимистично. Особенно если учесть, что 47% потенциальных покупателей планируют взять новый автомобиль, а остальные 53%, скрепя сердце, согласны на б/у. Но так или иначе, но, похоже, радужные прогнозы по росту нашего авторынка связаны именно с этими счастливчиками. Напомним, что по разным оценкам автопродажи в этом году могут вырасти на 6—40%.

Также опрос помог выяснить, что из общего числа граждан, готовых к приобретению авто, брать машину у официального дилера планирует 36%, через объявления в интернете — 35%, а 13% привезут т/c из-за границы самостоятельно. Воспользоваться услугами «перегонщиков» хочет 9% респондентов, обратиться к сервису параллельного импорта — 5%. О покупке машины у знакомого заявило только 2%. Среди тех, кто не планирует приобретать авто, 73% связали свое решение с текущими высокими ценами