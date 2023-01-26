Назло правительству: российские банки не верят в рост авторынка

— Важный фактор, от которого будет зависеть постепенное восстановление рынка — стоимость автомобилей. И поскольку в ближайшие двенадцать месяцев темпы роста цен замедлятся, можно ожидать реализации около 700 000 новых авто в стране, что окажется примерно на 6% выше результата прошлого года, — считает вице-президент ВТБ, начальник управления организации продаж автомобильных кредитов Владимир Высоцкий.

При этом, что любопытно, Минпромторг РФ имеет свосем иные «виды на урожай». В недавно отредактированной ведомством «Стратегии развития автопрома до 2035 года» говорится о том, что в 2023-м будет реализовано 960 000 легковых машин и LCV. Что аж на 40% больше чем в минувшем, если ориентироваться на данные «Ассоциации европейского бизнеса» (ее эксперты, напомним, насчитали 687 000 легковушек, проданных в РФ). Таким образом, можно констатировать полное несоответствие прогнозов развития российского авторынка от практиков финансового сектора и теоретиков Минпромторга.