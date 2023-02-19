Столичные автовладельцы массово отказываются от собственных машиномест

Фото: АвтоВзгляд
Любопытное исследование провели профильные эксперты, выяснившие, насколько актуальным для столичных автомобилистов является наличие личных парковочных мест. Результаты, надо признать, оказались довольно неожиданными.
Лика Затворная

​Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в аналитическом центре «Домклик», львиная доля московских автовладельцев паркуют свои машины стихийно. Иными словами, 75% из 1300 человек, принявших участие в исследовании, кидают автомобили там, где это получится.

При этом 47% респондентов признаются, что довольно часто не находят свободных парковочных мест, а 31% подчеркивают, что практически в каждой поездке не знают, где же им поставить машину на прикол. Что, впрочем, неудивительно: столичные власти ввели платные парковки практически по всему городу, при этом дополнительного пространства для стоянки отнюдь не предоставили. Кстати, согласно результатам опроса, только 6% водителей со сложностями при паркинге не сталкиваются никогда.

Почти половина москвичей тратят на поиск свободного места около пяти минут, 47% — до 15 минут, 2% — порядка получаса. Но массово приобретать машиноместа жители Первопрестольной не намерены. Лишь каждый восьмой автовладелец готов на покупку личного парковочного уголка.

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20 февраля 2023
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