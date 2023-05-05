Из центра Москвы временно выгонят весь каршеринг

— До 10 мая будет ограничен доступ к сервисам краткосрочной аренды автомобилей. В центральной части города временно станет недоступна функция начала и завершения аренды, — сказано в заявлении московского Дептранса.

Сообщается также, что эта мера предпринята «в связи с проведением мероприятий». Напомним, что с 8 по 9 мая в Москве состоится празднование Дня Победы. 9 мая на Красной площади пройдет военный парад, принять участие в котором должен Президент России Владимир Путин.