Из центра Москвы временно выгонят весь каршеринг

— До 10 мая будет ограничен доступ к сервисам краткосрочной аренды автомобилей. В центральной части города временно станет недоступна функция начала и завершения аренды, — сказано в заявлении московского Дептранса.
Сообщается также, что эта мера предпринята «в связи с проведением мероприятий». Напомним, что с 8 по 9 мая в Москве состоится празднование Дня Победы. 9 мая на Красной площади пройдет военный парад, принять участие в котором должен Президент России Владимир Путин.
При этом нельзя забывать, что 3 мая на Кремль напали два беспилотника. После этого службы безопасности включили электронные «глушилки» сигналов GPS в центре столицы. В связи с чем у пользователей навигационных приложений стали возникать серьезные проблемы в определении собственных координат. Изгнание каршеринга из окрестностей Кремля может быть связано как с этим обстоятельством, так и с требованиями силовиков, обеспечивающих безопасность парада.
Ведь кто-то из них мог предположить, что брошенная в центре каршеринговая машина вполне может оказаться начинена взрывчаткой и превращена таким образом в мощную бомбу для организации теракта во время праздника.