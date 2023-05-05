Почему власти приравняют электросамокатчиков к пьяным водителям

«Накат» государства на электросамокатчиков идет сейчас практически так же, как десяток лет назад на нетрезвых водителей. Тогда, в 2012, если кто не помнит, случилось несколько резонансных ДТП, совершенных пьяными драйверами. Последней каплей стал дикий случай, когда «бухарик» на своей легковушке, летящей со скоростью свыше 150 км/ч, снес под корень автобусную остановку на Минской улице в Москве. В результате погибло семь человек, среди которых трое детей. Еще трое оказались в больнице с серьезными травмами.

И пошло-поехало: депутаты, чиновники и высокопоставленные силовики наперебой принялись придумывать все более жесткие наказания за езду в нетрезвом виде. Та авария на Минской обеспечила их фронтом работ по этой тематике на последующие лет пять как минимум. Сейчас история повторяется. С той разницей, что вместо пьяных водил в прицеле общественного недовольства оказались набирающие все большую популярность СИМ.

Так сложилось, что самокаты стали наиболее распространенным и потому самым опасным для окружающих индивидуальным электротранспортом. Они все чаще фигурируют в полицейских отчетах о дорожных инцидентах. Похоже, что последней каплей, прорвавшей плотину терпения, стал случай в Москве, произошедший в начале мая.