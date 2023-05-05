Почему власти приравняют электросамокатчиков к пьяным водителям

«Накат» государства на электросамокатчиков идет сейчас практически так же, как десяток лет назад на нетрезвых водителей. Тогда, в 2012, если кто не помнит, случилось несколько резонансных ДТП, совершенных пьяными драйверами. Последней каплей стал дикий случай, когда «бухарик» на своей легковушке, летящей со скоростью свыше 150 км/ч, снес под корень автобусную остановку на Минской улице в Москве. В результате погибло семь человек, среди которых трое детей. Еще трое оказались в больнице с серьезными травмами.
И пошло-поехало: депутаты, чиновники и высокопоставленные силовики наперебой принялись придумывать все более жесткие наказания за езду в нетрезвом виде. Та авария на Минской обеспечила их фронтом работ по этой тематике на последующие лет пять как минимум. Сейчас история повторяется. С той разницей, что вместо пьяных водил в прицеле общественного недовольства оказались набирающие все большую популярность СИМ.
Так сложилось, что самокаты стали наиболее распространенным и потому самым опасным для окружающих индивидуальным электротранспортом. Они все чаще фигурируют в полицейских отчетах о дорожных инцидентах. Похоже, что последней каплей, прорвавшей плотину терпения, стал случай в Москве, произошедший в начале мая.
Не сомневаемся, что видео, в котором электросамокатчик несется по тротуару и сбивает гуляющего там с мамой двухлетнего малыша, выбесило и возмутило сотни тысяч родителей. Не удивительно, что за этим последовала публичная реакция правоохранителей и политиков. По той же схеме, что и после памятного ДТП на Минской.
Так, глава Следственного комитета уже призвал создать в городах зоны, запретные для движения электросамокатчиков. Совет Федерации предложил ввести многотысячные штрафы для них за нарушения ПДД и обязать оформлять ОСАГО. Депутаты Госдумы заговорили об ограничениях скорости для самокатчика в зависимости от его стажа, а также о референдумах среди горожан на тему запретов использования самокатов в населенных пунктах. В общем, как говорится, процесс пошел.
И скорее всего он в ближайшее время выльется в совершенно конкретные законодательные «гонения» на электросамокаты и их любителей. Просто потому, что сейчас мы находимся лишь в начале «самокатного» сезона. И при этом в отношении пользователей этого транспорта уже накопилась масса негатива.
А впереди у нас еще как минимум четыре теплых месяца, за которые они наверняка успеют накуролесить так, что ближе к осени полиция вполне может начать облавы на электросамокатчиков — как некогда на пьяных водителей.
И это правильно: если у тебя самого недостает мозгов не мешать другим людям спокойно жить, твое серое вещество придется начинить страхом наказания за подобное поведение.