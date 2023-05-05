Почему власти приравняют электросамокатчиков к пьяным водителям

фото globallookpress.com
Забавная это штука — российский механизм госреагирования на отношение общества к происходящему на дорогах страны. Пару раз понаблюдав за его функционированием, можно научиться предсказывать наше ближайшее автобудущее. Портал «АвтоВзгляд» прогнозирует, как будет развиваться отечественное законодательство, регулирующее сферу средств индивидуальной мобильности (СИМ).
Максим Строкер

«Накат» государства на электросамокатчиков идет сейчас практически так же, как десяток лет назад на нетрезвых водителей. Тогда, в 2012, если кто не помнит, случилось несколько резонансных ДТП, совершенных пьяными драйверами. Последней каплей стал дикий случай, когда «бухарик» на своей легковушке, летящей со скоростью свыше 150 км/ч, снес под корень автобусную остановку на Минской улице в Москве. В результате погибло семь человек, среди которых трое детей. Еще трое оказались в больнице с серьезными травмами.

И пошло-поехало: депутаты, чиновники и высокопоставленные силовики наперебой принялись придумывать все более жесткие наказания за езду в нетрезвом виде. Та авария на Минской обеспечила их фронтом работ по этой тематике на последующие лет пять как минимум. Сейчас история повторяется. С той разницей, что вместо пьяных водил в прицеле общественного недовольства оказались набирающие все большую популярность СИМ.

Так сложилось, что самокаты стали наиболее распространенным и потому самым опасным для окружающих индивидуальным электротранспортом. Они все чаще фигурируют в полицейских отчетах о дорожных инцидентах. Похоже, что последней каплей, прорвавшей плотину терпения, стал случай в Москве, произошедший в начале мая.

фото globallookpress.com

Не сомневаемся, что видео, в котором электросамокатчик несется по тротуару и сбивает гуляющего там с мамой двухлетнего малыша, выбесило и возмутило сотни тысяч родителей. Не удивительно, что за этим последовала публичная реакция правоохранителей и политиков. По той же схеме, что и после памятного ДТП на Минской.

Так, глава Следственного комитета уже призвал создать в городах зоны, запретные для движения электросамокатчиков. Совет Федерации предложил ввести многотысячные штрафы для них за нарушения ПДД и обязать оформлять ОСАГО. Депутаты Госдумы заговорили об ограничениях скорости для самокатчика в зависимости от его стажа, а также о референдумах среди горожан на тему запретов использования самокатов в населенных пунктах. В общем, как говорится, процесс пошел.

И скорее всего он в ближайшее время выльется в совершенно конкретные законодательные «гонения» на электросамокаты и их любителей. Просто потому, что сейчас мы находимся лишь в начале «самокатного» сезона. И при этом в отношении пользователей этого транспорта уже накопилась масса негатива.

А впереди у нас еще как минимум четыре теплых месяца, за которые они наверняка успеют накуролесить так, что ближе к осени полиция вполне может начать облавы на электросамокатчиков — как некогда на пьяных водителей.

И это правильно: если у тебя самого недостает мозгов не мешать другим людям спокойно жить, твое серое вещество придется начинить страхом наказания за подобное поведение.

ПДД, КоАП, ОСАГО, авария, ДТП, электромобили, ГИБДД
5 мая 2023
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