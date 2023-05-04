Четыре трупа возле танка: немцы рассказали, как русские будет жечь хваленые Leopard

Для применения в ожидаемом уже всем миром ударе по российским войскам Украина получила в общей сложности около 150 немецких танков «Леопард» разных поколений и модификаций. Из открытых источников известно, что среди них больше всего — свыше 100 штук — Leopard 1A5, а также 32 Leopard 2A4 и 21 Leopard 2A6. Военный обозревателя немецкой газеты Bild Бьорн Стритцель разразился на днях статьей, где проанализировал угрозы, с которыми придется столкнуться этому бронированному кулаку в ходе противостояния с российскими вооруженными силами.
Одной из главных проблем для немецких танков в полях Украины аналитик считает противотанковые управляемые ракеты семейства «Корнет». Таких ПТРК много на вооружении российских пехотинцев. Их также часто устанавливают на бронемашины. Немец переживает по поводу боевых характеристик этих снарядов с тандемно-кумулятивной боевой частью, пробивающей до 1100—1300 миллиметров брони, прикрытой динамической защитой. Этого «за глаза» хватает для того, чтобы остановить любой Leopard.
Также он упоминает стоящие на вооружении российской армии более старые ПТРК — «Конкурсы», «Метисы» и «Фаготы». Для этих систем «Леопарды» сильно уязвимы при выстреле в борт или в корму.
Кроме того, в материале говорится о недостаточно эффективной бандеровской ПВО. Это обстоятельство позволит российским боевым вертолетам, таким как Ми−28 и Ка−52, с помощью управляемых ракет семейства «Штурм»/«Атака» (бронепробиваемость — до 900 мм), а также новейших дальнобойных ракет ЛМУР уничтожать наступающую бронетехнику. Правда немец, похоже, не в курсе, что ЛМУР до последнего времени использовался не с бронебойной, а лишь осколочно-фугасной боевой частью. Хотя кто знает: вполне возможно, что наши уже «привинтили» к ней и кумулятивную боеголовку. В этом случае попадание ею по Leopard будет означать уничтожение боевой машины.
Не меньше ПТРК, германского аналитика беспокоят противотанковые мины. В статье он упоминает старые советские ТМ−62 нажимного действия. Их на российских военных складах имеется в избытке. Восемь кг взрывчатки в «тээмке» уничтожить «Леопард» вряд ли смогут. Но лишить гусеницы и оторвать ему пару катков — вполне. Обездвиженный таким образом танк становится легкой добычей артиллерии и гранатометчиков.
Большую опасность для немецкой бронетехники представляет и современная российская мина ПТКМ−1P. Она «чувствует» проезжающую мимо технику и когда та приближается на расстояние ближе 50 метров — выстреливает вверх боевую часть, оснащенную тепловым и радиолокационным датчиками. С их помощью боеприпас прицеливается и стреляет «ударным ядром» в слабо защищенную крышу башни или моторного отсека танка.
По мнению немецкого эксперта, большинство воюющих на Украине моделей российских танков уступают по набору своих характеристик «Леопарду−2». Именно так он отзывается о различных модификациях Т−62, Т−64 а также модернизированных Т−72Б3М, Т−80БВМ. И только современный Т−90 автор материала считает ровней немецкой «броне». Он констатирует, что противотанковые пушечные снаряды, имеющиеся сейчас в распоряжении российских танкистов, не могут эффективно поражать «в лоб» современные Leopard−2.
Однако в условиях наступления, у обороняющейся стороны всегда будет множество возможностей бить немецкие машины в борт. Кроме того, подбить «немца» в дуэли на дальней дистанции отечественным военным поможет применение мощных управляемых ракет «Инвар», запускаемых прямо из ствола танковой пушки.
Таким образом немецкий автор ожидает, что весеннее наступление отнюдь не станет легкой прогулкой для западной техники, попавшей в распоряжение укронацистов. Скорее — наоборот!