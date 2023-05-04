Четыре трупа возле танка: немцы рассказали, как русские будет жечь хваленые Leopard

Для применения в ожидаемом уже всем миром ударе по российским войскам Украина получила в общей сложности около 150 немецких танков «Леопард» разных поколений и модификаций. Из открытых источников известно, что среди них больше всего — свыше 100 штук — Leopard 1A5, а также 32 Leopard 2A4 и 21 Leopard 2A6. Военный обозревателя немецкой газеты Bild Бьорн Стритцель разразился на днях статьей, где проанализировал угрозы, с которыми придется столкнуться этому бронированному кулаку в ходе противостояния с российскими вооруженными силами.

Одной из главных проблем для немецких танков в полях Украины аналитик считает противотанковые управляемые ракеты семейства «Корнет». Таких ПТРК много на вооружении российских пехотинцев. Их также часто устанавливают на бронемашины. Немец переживает по поводу боевых характеристик этих снарядов с тандемно-кумулятивной боевой частью, пробивающей до 1100—1300 миллиметров брони, прикрытой динамической защитой. Этого «за глаза» хватает для того, чтобы остановить любой Leopard.

Также он упоминает стоящие на вооружении российской армии более старые ПТРК — «Конкурсы», «Метисы» и «Фаготы». Для этих систем «Леопарды» сильно уязвимы при выстреле в борт или в корму.