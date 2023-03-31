Какие ошибки водителей обходятся им особенно дорого

В последние пять лет количество детей, погибших в ДТП, постепенно снижается. Однако до полной ликвидации этой графы полицейской статистики все равно очень далеко. Так, за первые два месяца 2023 года в России случилось 1700 аварий с участием несовершеннолетних. В них пострадали более 1800 детей, 68 дорожных инцидентов — с летальным исходом. Причем в 64 случаях из 68 смерть ребенка стала следствием нарушения ПДД водителями.

— Статистика говорит, что смерть 75% погибших в прошлом году в авариях детей — на совести водителей автомобилей, в которых те находились. На втором месте по числу фатально пострадавших — дети-пешеходы. И пока самая незначительная, но растущая с каждым годом группа — дети-велосипедисты, дети на самокатах и дети, управляющие автомобилем, — рассказал Сергей Хранцкевич в эфире «Авторадио».

Он пояснил, что чаще всего ДТП с печальным для ребенка исходом случаются из-за превышения автомобилем разрешенной скорости. Водители не справляются с управлением и машины вылетают на встречные полосы, съезжают с дороги, опрокидываются. В такие моменты дети чаще всего и гибнут, подчеркнул представитель ГИБДД. Ситуацию усугубляет тот факт, что взрослые часто не применяют для защиты детей специальных кресел и прочих удерживающих устройств.

По словам Хранцкевича, многие родители пользуются тем, что детей старше 7 лет ПДД разрешают возить на задних сиденьях без использования автокресла или бустера. Даже когда пристегнутый ремень безопасности проходит у маленького пассажира не по груди (как положено), а по шее. Из-за этого при столкновении ребенок оказывается фактически не зафиксирован, а ремень на шее лишь усугубляет для него риск получить опасную для жизни травму.