Депутаты занялись импортозамещением запчастей для иномарок

Уже в ближайшее время в Госдуму планируется внести проект закона то ли облегчающего, то ли разрешающего выпуск автокомпонентов для машин иностранного производства на территории России. Под тем соусом, что поставки запчастей из-за рубежа долгие, дорогие и вообще с ними в России приключился хронический дефицит.

— Мы проводили дискуссию с производителями, страховщиками, с теми, кто работает на этом рынке. Стоимость изделий для импортных автомобилей резко выросла. Соответственно, возник вопрос: что делать, чтобы уменьшить стоимость деталей для ремонта. Оказалось, в России есть компании, которые могут производить изделия на высоком, качественном уровне. Примерно то же самое, несмотря на запреты, сегодня делают и в других странах. Поэтому мы с комитетом по транспорту Госдумы подготовили предложения на этот счет, — заявил один из авторов проекта закона глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.

Как и положено в подобных случаях, разработчики новеллы истово повторяют мантры про государственные требования к качеству будущих деталей, сертификацию их производителей и прочее. У стороннего же наблюдателя сам факт появления подобного законопроекта вызывает некоторое недоумение. Хотя бы потому, что в России сейчас и так никто не запрещает выпускать аналоги импортных автокомпонентов. Под своим брендом делай чего хочешь для автомобиля, если твой продукт у тебя готовы купить. Главное — не используй чужие товарные знаки.

Вопрос в другом: готовы ли официальные представители иностранных автобрендов (или их правопреемники) использовать такие неоригинальные запчасти при прохождении ТО и гарантийных ремонтах? Вряд ли их можно будет заставить это делать одним единственным законом. Да и предприятий, специализирующихся на выпуске автокомпонентов в нашей стране — по пальцам пересчитать.

Тем не менее, авторы законопроекта обратились в правительство России с просьбой поддержать их идею, сообщают «Известия».