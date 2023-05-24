Китай больше не нужен: Россия сможет производить запчасти для любых иномарок

Китай — это, конечно, хорошо, но частные, пусть и в оптовых объемах, закупки запчастей не могут решить проблемы страны. Нужен глобальный подход, который ранее обеспечивался официальными поставками дистрибьюторов, а сегодня торжественно возложен на мелких предпринимателей и дилеров. Но у них и цены высокие, и ассортимент нестабильный, и сроки непрогнозируемые.

Что же делать? Понятно, что столь глобальный вопрос должен решаться на государственном уровне. Более того: «изобретать велосипед» не следует — достаточно просто пойти по уже пройденному одной дружественной страной пути.

Долгие годы все смеялись над китайцами, которые на каждой выставке на коленках ползали вокруг новинок с лазерной линейкой. После 24 февраля прошлого года смешно быть перестало: оказывается, метод промышленного шпионажа — не просто самый действенный, но и единственно возможный, если говорить о рынке автомобильных запчастей в России.