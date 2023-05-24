Китай больше не нужен: Россия сможет производить запчасти для любых иномарок

Китай — это, конечно, хорошо, но частные, пусть и в оптовых объемах, закупки запчастей не могут решить проблемы страны. Нужен глобальный подход, который ранее обеспечивался официальными поставками дистрибьюторов, а сегодня торжественно возложен на мелких предпринимателей и дилеров. Но у них и цены высокие, и ассортимент нестабильный, и сроки непрогнозируемые.
Что же делать? Понятно, что столь глобальный вопрос должен решаться на государственном уровне. Более того: «изобретать велосипед» не следует — достаточно просто пойти по уже пройденному одной дружественной страной пути.
Долгие годы все смеялись над китайцами, которые на каждой выставке на коленках ползали вокруг новинок с лазерной линейкой. После 24 февраля прошлого года смешно быть перестало: оказывается, метод промышленного шпионажа — не просто самый действенный, но и единственно возможный, если говорить о рынке автомобильных запчастей в России.
Машину таким образом быстро не сделать, но вопросы ее ремонта и обслуживания закрыть можно. И, судя по всему, именно этот путь избрали «в верхах»: на время это или навсегда, предугадывать не будет. Однако вспомним, что в России нет ничего более постоянного, чем временное. Пример станции «Мир» заразителен.
Новокузнецкие ученые уже выпустили 3D-сканер, позволяющий оцифровать любую деталь. Устройство способно не только создать суперточную модель абсолютно любого узла и агрегата, но и построить карту отклонений, а также исследовать состав объекта. Проще говоря, имея такое оборудование, можно достаточно оперативно подготовить необходимую техническую документацию и запустить производство фактически любой запчасти. Это и называется обратный инжиниринг — разбираем и изучаем устройство, чтобы потом его скопировать.
Стоит такой аппарат всего 395 000 рублей — дешевле приличного токарного станка, примерно на уровне китайского лазерного ЧПУ. Поэтому чисто гипотетически разработка новокузнецких технарей способна запустить в России целое направление промышленного шпионажа, основанного на крошечных предприятиях вплоть до гаражных мастерских. Новость о том, что уже заказано около 500 таких сканеров — как для частного бизнеса, так и для оборонных предприятий — не удивляет. Ведь «гаджет» позволяет сократить до недель многолетние исследования и разработки.
Действительно, изобретать велосипед уже незачем. Да и некогда — стране нужны запчасти. Притом не завтра, а вчера.