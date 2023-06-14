К производству автомобилей LADA привлекут заключенных

Как сообщает управление ведомства по Самарской области, вопрос уже обсуждался в ходе встречи представителя завода с начальником УФСИН России по Самарской области генерал-лейтенантом внутренней службы Рамизом Алмазовым. Однако официального решения пока нет. На данном этапе вопрос пока прорабатывается.

Такой шаг связан с тем, что в области отмечается кадровый голод. При этом АВТОВАЗ намерен уже с сентября увеличить объемы сборки автомобилей на главном конвейере на 28%, а с января 2024 года прибавка достигнет 40%. Для этого предприятию надо дополнительно нанять 1100 человек только на первом этапе.

Сейчас кадровая служба разыскивает представителей 19 рабочих специальностей, среди которых значатся, слесарь механосборочных работ, кузнец-штамповщик и маляр.

По подсчетам специалистов, до половины сотрудников можно набрать из числа осужденных, которые станут отбывать наказание на производстве.