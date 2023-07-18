В России бензин АИ−92 может стать дороже АИ−95

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Котировки бензина АИ−92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установили очередной рекорд. Итоговые данные торгов за понедельник демонстрируют поразительную ценовую тенденцию.
Максим Строкер

В очередной раз оптовые цены на моторное топливо обновили абсолютный рекорд. На бирже бензин АИ−92 подорожал в понедельник на 0,3% и достиг отметки 60 758 рублей за тонну (44,34 рубля за литр). При этом оптовая стоимость тонны АИ−95 в то же время снизилась на 0,06% — до 66 646 рублей (48,6 рублей за литр). Дизельное топливо прибавило в цене 1,05%, его стоимость составила 53 481 рубль за тонну (41,1 рубля за литр).

Таким образом, можно говорить о непрерывном, длиной уже в восемь торговых сессий, росте стоимости бензина АИ−92 — она ежедневно демонстрирует очередной абсолютный рекорд. В то же время котировки АИ−95 фактически топчутся на месте. Если так будет продолжаться и дальше, то к осени мы с большой долей вероятности сможем наблюдать удивительную картину, когда цена АИ−92 обгонит АИ−95.

Напомним, что рост цен на автомобильное горючее продолжается в России с начала года. Власти спокойно наблюдали за этим процессом до начала лета, когда биржевые котировки начали бить абсолютные рекорды. Это побудило чиновников сделать хоть что-то для обуздания процесса. Однако вмешательство государства проявилось лишь в рекомендациях нефтяникам продавать больше нефтепродуктов на бирже. Что, как видим, не сильно повлияло на ситуацию: экспорт бензина за рубеж остается для компаний куда более выгодным делом, нежели реализация его на внутреннем рынке.

АЗС, бензин, цены на топливо, авторынок, дизельное топливо
18 июля 2023
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