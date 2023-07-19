Росимуществу предложили распродать иномарки всех чиновников на аукционах

— Представляется целесообразным организовать распродажу на открытых аукционах автомобилей, производителями которых являются компании из недружественных стран и которые сейчас используются государственными служащими, а также депутатами Госдумы и сенаторами Совета Федерации, — сказано в послании Даванкова главе Росимущества Вадиму Яковенко.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за госзакупки автотранспорта только у отечественных производителей. Кроме того, депутат ГД Султан Хамзаев заявил, что российские чиновники обязаны пересесть с элитных иномарок на ТС российского происхождения.

Напомним также, что на днях спикер Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский объявил, что в 2024 году его коллеги-депутаты пересядут на отечественные автомобили с Toyota Camry, «намотавших» по 500 000—600 000 километров пробега. Он намекнул, что «японцев» в депутатском автопарке могут заменить настоящие российские машины — изготовленные на бывшем питерском заводе Nissan. Судя по публикациям в СМИ, АВТОВАЗ организует там отверточную сборку и выпуск под брендом LADA легковушек китайского FAW. Уже известно, что одной из таких моделей станет кроссовер FAW Bestune T77 (LADA X-Cross 5) и лифтбек FAW Bestune B70.