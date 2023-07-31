Материнский капитал все же могут разрешить тратить на автомобили

Подобная идея звучала в среде законодателей и раньше, однако дальнейшего развития история так и не получила. Поскольку власти опасаются, что возможность покупки автомобиля на средства маткапитала подстегнет процесс массового обналичивания сертификатов.

На этот раз законотворцы проработали инициативу более тщательно. Депутаты предлагают запретить продажу или отчуждение иным способом купленного автомобиля в течение трех лет с момента его регистрации. По их мнению, это позволит избежать нецелевого расходования средств со стороны граждан.

В целом же доводы в пользу нового положения выдвигаются разумные: «автомобиль необходим многодетной семье, а также семье, имеющей ребенка-инвалида», — сказано в пояснительной записке.

Напомним, ранее подобный законопроект уже вносился в Госдуму. Его автором была председатель Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Однако тогда инициативу не поддержали.