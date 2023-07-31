Материнский капитал все же могут разрешить тратить на автомобили

Фото: globallookpress.com
На согласование в Правительство направлена инициатива ряда депутатов Госдумы, которые предлагают разрешить многодетным родителям и семьям с ребенком-инвалидом тратить средства материнского капитала на приобретение автомобиля. И если на этот раз проект найдет поддержку, и правила расходования средств, полученных по программе господдержки, скорректируют, то граждане смогут покупать на них новые или подержанные машины отечественного производства.
Илья Фишер

Подобная идея звучала в среде законодателей и раньше, однако дальнейшего развития история так и не получила. Поскольку власти опасаются, что возможность покупки автомобиля на средства маткапитала подстегнет процесс массового обналичивания сертификатов.

На этот раз законотворцы проработали инициативу более тщательно. Депутаты предлагают запретить продажу или отчуждение иным способом купленного автомобиля в течение трех лет с момента его регистрации. По их мнению, это позволит избежать нецелевого расходования средств со стороны граждан.

В целом же доводы в пользу нового положения выдвигаются разумные: «автомобиль необходим многодетной семье, а также семье, имеющей ребенка-инвалида», — сказано в пояснительной записке.

Напомним, ранее подобный законопроект уже вносился в Госдуму. Его автором была председатель Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Однако тогда инициативу не поддержали.

госдума, автопродажи, дешевые машины, бюджетные авто
31 июля 2023
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