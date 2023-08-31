Пока автопарк России стареет, стоимость техобслуживания стремительно растет

Любопытные данные по средней стоимости обслуживания на СТО после анализа 320 000 заказ-нарядов, оформленных в первой половине 2023 года, приводит сеть автосервисов Fit Service. Самые дорогие чеки за этот период получили жители Москвы и Краснодара — соответственно 11 203 и 10 362 рубля. Третье место с незначительным отрывом занял Санкт-Петербург, где за ремонт в среднем платили 10 233 рубля. В ТОП−5 лидеров также вошли Казань и Пермь.

Несложно догадаться, что присутствие на подиуме обеих столиц, а также центра южной туристической индустрии объясняется наиболее продвинутым и дорогим автопарком, активным использованием машин и обилием транзитного транспорта.

При этом аналитики констатируют повсеместный рост цен на обслуживание. Особенно «отличилась» Казань, где в сравнении с первой половиной 2022 года стоимость сервиса прибавила сразу 51%. Пермь огорчила подорожанием услуг СТО на 43%, Нижний Новгород — на 35%. Меньше всего средний чек вырос во Владивостоке (+3%). Там же и самое недорогое обслуживание — в среднем 6206 рублей — что специалисты объясняют близостью источника недорогих комплектующих — Японии. Кстати, Москва и Питер дорожают в среднем темпе: они прибавили за полгода по 28% и 26%.

Сервисмены также подсчитали, что на июль 2023 года вопреки росту цен на комплектующие россияне обращаются в сервисы чаще, чем в 2022-м. А это подтверждает тезис о том, что российский автопарк стареет. Так, по данным Минэкономразвития, за последние 9 лет средний возраст автомобиля в России увеличился на 5 лет. Звоночек весьма тревожный.