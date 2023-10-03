Стал известен самый популярный у россиян вид транспорта

Как сообщает ТАСС, в третьем квартале текущего года россияне предпочитали передвигаться на автобусах. Доля платежей за проезд от общего числа операций по картам среди пяти видов транспорта у «бусов» осталась неизменной относительно второго квартала — 44%.

Доля платежей за топливо, ремонт и обслуживание автомобилей в общем объеме расходов россиян на транспорт достигла 35% — против 34% кварталом ранее. Услугами такси наши соотечественники стали пользоваться реже — доля поездок в июле-сентябре составила 17%, хотя в апреле-июне было 19%.

Доля платежей за железнодорожные билеты в туристический сезон выросла до 3% — во втором квартале она составляла 2%. Наконец, на пятую строчку попали авиаперелеты — их доля осталась неизменной — 1%.