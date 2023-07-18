Почему речной транспорт Москвы не подходит для поездок на работу

– Приходите в понедельник: рабочий день, да и бесплатные прогулки закончатся. Людям уже не так интересно будет. А сегодня вы в трамвайчик точно не попадете — очередь с 16:00 не двигается вообще, многие с двух стоят, и все никак, — огорчила работница.

Ну ладно, думаю, воспользуюсь советом. И вот понедельник, и снова я на этом причале. Только появилось ощущение, что очередь с моего прошлого приезда не сдвинулась вообще. Народу также тьма, но зато вывесили расписание, согласно которому электротранспорт должен забирать людей с промежутками в полчаса. Идея с графиком, конечно, классная, но изначально ведь говорили, что трамвайчики будут ходить каждые четыре минуты…

Простояв пару часов, поняла, что и сегодня моя прогулка не состоится — пора выдвигаться домой. Развернулась в сторону метрополитена и увидела бабулю, только сошедшую с судна. Она, переполненная не самыми положительными эмоциями, делилась впечатлениями со скучающими в очереди:

– Красиво, конечно, но второй раз не поеду, не очень удобно это. Я несколько дней подряд сюда ходила, честно стояла часами и ждала. А когда все же оказалась внутри, то у них турникеты зависли, и меня пускать не хотели. Ну и пришлось как мышке, пока никто не видит, пролазить в дырку…