Почему речной транспорт Москвы не подходит для поездок на работу

Новый способ передвижения стал доступен москвичам с 20 июня, а первые три дня работы в качестве подарка трамваи возили всех желающих абсолютно бесплатно. Я подумала, а почему бы мне не попасть в число счастливчиков, которые первыми прокатятся на этой диковине? Во-первых, на халяву. Во-вторых, классно проведу время. Но желание насладиться видами с воды столкнулось с суровой реальностью и переросло в дело принципа. Я стала ездить на причал почти каждый день, дабы понять, чем вызван ажиотаж и почему ряди этой поездки мне необходимо стоять в очереди по 4—6 часов. Но обо всем по порядку…
Кто сказал, что будет легко
В предвкушении чего-то интересного впервые приехала на причал «Киевский», который находится в пяти минутах от одноименной станции метро. Именно оттуда и начинают свой путь электросуда. И все вроде бы хорошо, но такую длиннющую очередь я увидеть никак не ожидала. Понятное дело, что стоять на жаре мне совсем не хотелось, а потому подошла к сотруднице Мосгортранса и поинтересовалась, когда мне лучше подойти, чтобы спокойной сесть на трамвайчик.
– Приходите в понедельник: рабочий день, да и бесплатные прогулки закончатся. Людям уже не так интересно будет. А сегодня вы в трамвайчик точно не попадете — очередь с 16:00 не двигается вообще, многие с двух стоят, и все никак, — огорчила работница.
Ну ладно, думаю, воспользуюсь советом. И вот понедельник, и снова я на этом причале. Только появилось ощущение, что очередь с моего прошлого приезда не сдвинулась вообще. Народу также тьма, но зато вывесили расписание, согласно которому электротранспорт должен забирать людей с промежутками в полчаса. Идея с графиком, конечно, классная, но изначально ведь говорили, что трамвайчики будут ходить каждые четыре минуты…
Простояв пару часов, поняла, что и сегодня моя прогулка не состоится — пора выдвигаться домой. Развернулась в сторону метрополитена и увидела бабулю, только сошедшую с судна. Она, переполненная не самыми положительными эмоциями, делилась впечатлениями со скучающими в очереди:
– Красиво, конечно, но второй раз не поеду, не очень удобно это. Я несколько дней подряд сюда ходила, честно стояла часами и ждала. А когда все же оказалась внутри, то у них турникеты зависли, и меня пускать не хотели. Ну и пришлось как мышке, пока никто не видит, пролазить в дырку…
Увы, но картина следующего дня была примерно такая: раннее утро, пара работников Мосгортранса и я, засыпающая на лавочке у причала. Вокруг ни единой души: ну сегодня точно достигну цели — ровно в 7:40 сяду в речной трамвай и прокачусь с комфортом! Однако у служащих общественного транспорта были другие планы. На посадку начали запускать только в 7:36. После всех досмотров в 7:39 я подошла к входу и увидела, как… судно ушло без пассажиров.
– Меня не волнует, что пассажиров запустили поздно. У меня проверка на борту, я ухожу строго по расписанию, — отмахнулся от возмущенных граждан капитан.
Естественно, ситуация меня разозлила, но я все же дождалась следующего рейса на 8:20. Однако и тут ждал облом: корабль, видите ли, перегрелся, и отправление перенесли на неопределенный срок. То одно, то другое. Кажется, никак не по пути нам с речным трамвайчиком. Да вот только я не привыкла сдаваться и приехала в четвертый раз. Очередь была значительно меньше, так что простояв «лишь» полтора часа, я приложила карту к терминалу и ступила на борт.
Раз, два, три…и мы внутри
Вообще, надеялась расплатиться по «Карте москвича» — она ведь специально создана для общественного транспорта. Но, увы, «социалки» на воде пока не действуют. Наличные, кстати, тоже не принимают: только «Тройка», банковская карта или «Единому» билету на 90 или 365 дней. В будни стоимость поездки составляет 150 рублей, в выходные — 300. Как по мне, дороговато, ведь если кататься каждый день до работы и назад, то в месяц около 10 000 целковых будет «улетать» лишь на «живописный вид». Сама оплата производится в момент посадки на борт — купить билет заранее нельзя.
Пройдя через турникет, ты будто попадаешь в космический корабль на воде. Современный дизайн, открытая палуба и шикарные панорамные окна почти заставляют забыть о всех мучениях по пути сюда. Отдельно стоит отметить идею запускать на корабль строго по 30 человек. Люди не едут стоя, не набиваются как шпроты в банку, а удобно усаживаются в кресла и наблюдают за проносящимися высотками.
Первый маршрут речного транспорта соединил причалы «Киевский» и «Сердце столицы». Весь путь в 6,5 км занимает около часа, на метро же его можно преодолеть за 15 минут, проехав от станции «Киевская» до «Шелепиха», а на такси и за все 10. В этом же году власти города планируют запустить второй регулярный маршрут длиной 13 км «Автозаводский мост — Печатники». Подробности пока не раскрываются, но интересно, повторится ли ажиотаж после открытия или никого уже не удивишь.
Общественный или все же туристический
Если честно, после поездки я долго не могла понять, понравилось мне или нет. Вроде да, эта прогулка стоила всех изматывающих приключений. А вроде нет — ездить на таком трамвае каждый день по своим делам я бы не стала. Да, это ново, современно, красиво, но долго, дорого и, следовательно, совсем не практично.
Понятно, что речной маршрут только запустился, а отлаживание процессов всегда занимает кучу времени. Но как бы то ни было, пока назвать этот способ передвижения по городу полноценным видом общественного транспорта я не могу. Туристического — да, несомненно, но не более того. Хотя, кто знает, быть может, уже через пару лет все и позабудут о толкучках в метро, сделав выбор в пользу модных электротрамвайчиков.