Водителей предупредили о новой схеме мошенничества

В интервью радио Sputnik заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что злоумышленники стали рассылать сообщения с требованием погасить задолженность за проезд по платной трассе. Ссылка на оплату в сообщении при этом, разумеется, ведет отнюдь не на сайт «Автодора» — жертва не только отправляет мошеннику деньги по несуществующему долгу, но и компрометирует данные своей банковской карты.

— К сожалению, у нас пока еще достаточно высокая уязвимость баз данных, связанных с банками, с пенсионными, социальными вопросами, а также с информацией о владельцах автомобилей. Если происходит утечка, людям начинают приходить ссылки, искусственно сгенерированные сообщения, в частности, о том, что они якобы должны оплатить проезд по платной трассе, — сказал Соловьев.

Злоумышленники не могут знать, кто проезжал по платной дороге, а кто нет, но из общего количества получивших письма людей такие водители действительно находятся, говорит юрист. Часть из них верит мошенникам и переходит по ссылке для оплаты. Соловьев советует при получении подобного уведомления проверять информацию на официальном сайте «Автодора».