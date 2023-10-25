«Яндекс» запретит вызывать такси в места, где нет стоянки

Как сообщает пресс-служба «Яндекса», компания тестирует новые правила подачи машины. Отныне сервис предлагает пользователю пешком дойти до места с разрешенной стоянкой для посадки в автомобиль, если он вызывает такси в точку, где остановка запрещена по Правилам дорожного движения. Нововведение уже вступило в силу в тестовом режиме на нескольких столичных улицах.

— В Москве есть несколько оживленных улиц, где стоянка автомобилей запрещена, например, Новый Арбат. Если пользователь пытается заказать туда машину, приложение предложит ему пройти несколько метров до точки, где ограничений на стоянку машин нет. В этом случае водитель сможет припарковаться, не создавая трудностей другим участникам движения, а пассажир — с комфортом сесть в автомобиль, — пояснили в «Яндексе».

Зона работы нового алгоритма вызова такси скоро расширится, уточнили в компании, подчеркнув, что нововведение направлено на соблюдение Правил дорожного движения. «До всех предлагаемых для посадки точек пользователь сможет легко дойти за несколько минут пешком», — уверяют в «Яндексе»