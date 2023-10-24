Машина не едет: как в автосервисах «ищут» потерянных «лошадей»

Год за годом, день за днем любой автомобиль, даже если он не слишком много ездит, а на одометре совсем незначительные показатели, стареет. «Усталость» выражается во множестве направлений: подвеска, резиновые уплотнители, щели и зазоры. Перечислять можно бесконечно, но в этом списке точно будет потеря мощности — «лошади разбежались».

Обращаясь с таким запросом на СТО сегодня, можно выручить, буквально за руку вывести из кризиса не одно малое предприятие: в зависимости от состояния бюджета и количества задержанных зарплат, мастер приговорит всю топливную систему в сборе или только форсунки, снимет клапанную крышку или разберет весь двигатель, промоет или заменит топливный бак вместе с горловиной, естественно.

Конечно, не обойдется без замены дросселя, датчика положения дроссельной заслонки, датчика расхода воздуха и многих других сказочно дорогих по нынешним меркам узлов. Так же не вызывает сомнений, что все эти операции будут проведены исключительно в бухгалтерии автосервиса, а сам механик пойдет по хорошо знакомому пути, не требующему сложных пассов руками и дорогих автозапчастей.