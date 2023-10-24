Машина не едет: как в автосервисах «ищут» потерянных «лошадей»

Год за годом, день за днем любой автомобиль, даже если он не слишком много ездит, а на одометре совсем незначительные показатели, стареет. «Усталость» выражается во множестве направлений: подвеска, резиновые уплотнители, щели и зазоры. Перечислять можно бесконечно, но в этом списке точно будет потеря мощности — «лошади разбежались».
Обращаясь с таким запросом на СТО сегодня, можно выручить, буквально за руку вывести из кризиса не одно малое предприятие: в зависимости от состояния бюджета и количества задержанных зарплат, мастер приговорит всю топливную систему в сборе или только форсунки, снимет клапанную крышку или разберет весь двигатель, промоет или заменит топливный бак вместе с горловиной, естественно.
Конечно, не обойдется без замены дросселя, датчика положения дроссельной заслонки, датчика расхода воздуха и многих других сказочно дорогих по нынешним меркам узлов. Так же не вызывает сомнений, что все эти операции будут проведены исключительно в бухгалтерии автосервиса, а сам механик пойдет по хорошо знакомому пути, не требующему сложных пассов руками и дорогих автозапчастей.
Первым делом он достанет из корпуса воздушного фильтра датчик расхода воздуха и отмоет его самым дешевым «карбклинером» от толстого слоя пыли. После, ничтоже сумняшеся, даже не снимая, тем же очистителем карбюратора «оросит» дроссельную заслонку — там грязновато. После поменяют наглухо забитый следами летних выездов на природу воздушный фильтр: оказывается, его можно менять не только раз в 15 000 км.
Чтобы окончательно поразить клиента, можно пойти на беспрецедентные меры: добраться до колбы топливного насоса в бензобаке и почистить — опять «карбклинером» или очистителем тормозов — сеточку фильтра грубой очистки топлива. Нужен финальный штрих, довершающий картину.
Оглядывая в перекуре дроссель, опытным взглядом он отметит, что тросик газа от неистового педалирования или просто от времени растянулся и провис, так что по документам будет замена дросселя, а на деле — троссика. Новый будет открывать заслонку полностью, заставив счастливого обладателя автомобиля испытать прилив драйва и адреналина. Еще бы, эксплуатировавшего машину на 60% мощности гражданина «полный газ» введет буквально в транс. Причем почувствовать «прилив» можно будет мгновенно — на первых же 100 метрах «тестового» проезда после ремонта.
Клиент счастлив, клиент платит, не заглядывая под капот, где из перечисленного ассортимента появился разве что тот самый троссик газ, который даже в оригинальном исполнении стоит 5000 — 6000 тысяч рублей. Нет, поставили, конечно, аналог — за тысячу. Но в счете на работы будет самый оригинальный оригинал из возможных. Помимо всего остального.