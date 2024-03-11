По Литве запретили ездить машинам с российскими номерами

Еще одна страна Евросоюза поставила вне закона транспорт с российскими регистрационными знаками. С 11 марта машины с номерами нашей страны нельзя использовать на территории Литвы.

Запрет на эксплуатацию стоящих на российском учете автомобилей власти Литвы анонсировала еще в сентябре 2023 года, в силу он вступил в середине февраля 2024 года, а с полуночи 11 марта тем, кто не захотел или не успел перерегистрировать машину или покинуть Евросоюз, грозят санкции.

За первое нарушение автовладельцу выпишут штраф в размере от €200 до €6000, за повторное — уже от €2000до €6000, причем автомобиль будет конфискован. Весьма «актуальное» наказание если учесть, что оо оценкам литовской таможни, которую приводит «Коммерсант», в карликовом прибалтийском государстве числится порядка 50 машин с госномерами РФ.

Контролировать соблюдение новых правил будут литовская полиция и таможня, но помогать им могут законопослушные граждане, которым дано право сообщать о машине-нарушителе правоохранителям по телефону. При этом проехать в Калининградскую область через страны Балтии на автомобиле с российскими ГРЗ можно — на транзит в течение 24 часов новый запрет не распространяется. Также остались разрешены российские номера на автомобилях дипмиссий, работающих в стране.