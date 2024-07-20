АВТОВАЗ объявил сроки начала серийного производства «бизнес-седана» LADA Aura, Changan адаптировал для России еще две модели, Jetour анонсировал дату премьеры бюджетного кроссовера X50, Belgee — старта продаж модели X70, а Владимир Путин открыл последний участок платной дороги М-11 «Нева». Все подробности об этих и других самых важных «автомобильных» событиях уходящей недели — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

Спустя почти 10 лет с момента открытия первого участка платной трассы М-11 «Нева» госкомпания «Автодор» ввела в эксплуатацию последний — Северный обход Твери. Его протяженность — чуть больше 60 км. А разгоняться по четырехполосной дороге можно до 130 км/ч. Что касается цены, то это минимум 540 рублей для легковушки и почти тысяча — для грузовика.

Что любопытно, в церемонии открытия обхода Твери принимал участие и Владимир Путин. А приехал он к месту проведения торжества за рулем седана LADA Aura. Вероятно, именно поэтому наши коллеги из информагенств обратились в АВТОВАЗ с вопросом о сроках запуска серийного производства этой модели, и ответ они получили...

Активно обсуждалась на этой неделе и другая новость, связанная с АВТОВАЗом — о том, что российский автогигант намерен «запартнериться» с тульским заводом Haval. Предмет переговоров — закупка 1,5-литровых турбомоторов от Jolion. Этот движок, как предположили инсайдеры, мог бы «прописаться» под капотом нового кроссовера, созданного на базе «Весты». Мог бы, но, похоже, все-таки нет.

И на этом плавненько перейдем к китайцам — только к другим, к компании Changan. На этой неделе российский офис бренда открыл продажи сразу двух моделей, прошедших адаптацию к нашим условиям эксплуатации — флагманского кроссовера CS95 и седана Lamore. Первый получил «зимний пакет», то есть всевозможные обогревы, а второй — русифицированную мультимедийку.

Другая китайская марка — компания Jetour — анонсировала российскую премьеру бюджетного кроссовера X50. Самую маленькую модель в линейке бренда покажут в следующие выходные в Москве. Подробностей о ней пока немного: известно лишь, что X50 обзаведется «теплыми» опциями, беспроводной зарядкой смартфонов и мультимедийкой с экраном на 10 дюймов. Прочие детали раскроют ближе к началу продаж, который намечен на сентябрь.

Куда раньше на наш рынок выйдет белорусский кроссовер Belgee X70. Представители марки сообщили, что их вторая модель появится у российских дилеров до конца июля. Цена уже известна: Geely Atlas Pro с иными шильдиками будет стоить от 2 600 000 рублей. Комплектаций предусмотрено четыре, а модификаций две: с переднеприводными авто предложат «автомат», с полноприводными — «робот».

А напоследок — немного электромобилей. В распоряжении портала «АвтоВзгляд» оказался документ Минэкономразвития, в котором перечислены все «электрички» российского производства — те, что уже выпускаются на наших заводах, и те, что только готовятся встать на конвейер. Так вот: мы узнали, что серийная сборка электромобиля «Атом» начнется ровно через год — в июле 25-го. Но он будет отнюдь не бюджетным, как обещали руководители проекта...

А более подробно об этих и других самых важных событиях автомобильной жизни страны последних дней — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно найти здесь.