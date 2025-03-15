Минивэн от АВТОВАЗа, BMW от «Автотора», новые штрафы от Госдумы: итоги недели

АВТОВАЗ раскрыл подробности о новом минивэне и краш-тестах LADA Iskra, УАЗ — о возвращении «автомата» на внедорожник «Патриот», Haval — о российской премьере кроссовера H7. Тем временем «Автотор» выпустил «секретную» партию BMW, KGM дал старт официальным продажам бывших SsangYong, а власти одобрили ужесточение ПДД для пользователей электросамокатов и штрафов — для водителей, нарушающих правила перевозки детей. Об этом и многом другом — в недельном видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

На этой неделе вице-президент АВТОВАЗа Сергей Громак сообщил, что новый минивэн, адресованный в первую очередь большим семьям, встанет на конвейер через два года. И тогда же, в 2027-м, поступит в продажу. Куда раньше на рынок выйдет LADA Iskra. Подготовка к серийному производству идет полным ходом, а испытания модели уже завершены. На днях тольяттинцы поделились их результатами.

И еще кое-что про «нашемарки», только теперь — про УАЗ. Генеральный директор Ульяновского автозавода Алексей Спирин дал большое интервью «Известиям», в ходе которого рассказал, в том числе, об автоматической коробке передач для «Патриота». По его словам, двухпедальная модификация увидит свет не раньше 2026 года. А позднее АКП, возможно, получит и грузовичок «Профи».

Другая новость, которую активно обсуждали на этой неделе, связана с калининградским заводом «Автотор», выпустившим партию из 120 кроссоверов BMW X5 и X6. Разумеется, машины собирали не из новых комплектующих, а из тех, что остались еще со времен работы с баварцами, то есть россиянам предложили дорестайлинговые авто. Эту ситуацию прокомментировали и в штаб-квартире немецкого бренда.

Тем временем корейская марка KGM — более известная как бывший SsangYong — объявила о начале российских продаж. Она привезла к нам три кроссовера: Tivoli, Korando и Torres, а также рамный внедорожник Rexton. Самая доступная модель, «Тиволи», предлагается по цене от 3,5 млн рублей. Правда, машины пока есть не во всех автосалонах.

Порадовал новиночкой и Great Wall — в понедельник стартовали продажи обновленного пикапа Poer. Вместе с тем российский офис анонсировал и следующую премьеру — кроссовер Haval H7, который презентуют 17 марта.

А напоследок по традиции социалка. Кабмин в целом поддержал законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за перевозку в машине детей без специальных устройств — кресел или прочих бустеров. А еще наше правительство намерено ввести новые ограничения для пользователей средств индивидуальной мобильности — в том числе электросамокатов, которые уже появляются на российских дорогах.

А подробнее о главных автомобильных событиях последних дней — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.