В России рухнул спрос на дальнобойщиков

Об этом сообщает Forbes, ссылаясь на исследование сервиса «Зарплата.ру». Для тех, кто профессионально управляет тягачами без прицепа, категория «Количество вакансий» сжалась на 42%. В случае водителей фур падение составило 53%.
По словам представителя крупной логистической компании, на деле ситуация обстоит еще печальнее. Анонимный инсайдер утверждает, что в начале весны 2025 года количество предложений для водителей категорий В, С, Е упало на 87,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Негативный тренд подтвердили в федеральной транспортной компании «Скиф-Карго», такого же мнения придерживаются в «Курьер Сервис Экспресс».