В России рухнул спрос на дальнобойщиков

По сравнению с прошлым годом водителей с «правами» категорий С и E стали искать в нашей стране на 47% реже. Эксперты связывают это с тем, что часть транспортных компаний покинула рынок. К тому же роль сыграли оптимизация процессов и результативная политика привлечения и удержания сотрудников.

Об этом сообщает Forbes, ссылаясь на исследование сервиса «Зарплата.ру». Для тех, кто профессионально управляет тягачами без прицепа, категория «Количество вакансий» сжалась на 42%. В случае водителей фур падение составило 53%.

По словам представителя крупной логистической компании, на деле ситуация обстоит еще печальнее. Анонимный инсайдер утверждает, что в начале весны 2025 года количество предложений для водителей категорий В, С, Е упало на 87,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Негативный тренд подтвердили в федеральной транспортной компании «Скиф-Карго», такого же мнения придерживаются в «Курьер Сервис Экспресс».